A Verona la stagione turistica estiva sarà ancora più lunga nel 2024: dalla Ztl alle nuove direttive sui plateatici, le cose da sapere

A Verona sarà una stagione sempre più lunga, con il periodo di allestimento dei plateatici che, secondo quanto è stato annunciato in una nota del Comune, partirà dal 30 marzo e arriverà fino al 15 novembre, tenendo così conto anche per il 2024 di due manifestazioni fieristiche importanti come Vinitaly e Fieracavalli che, tradizionalmente, richiamano in città grandi flussi di visitatori. Da Palazzo Barbieri fanno inoltre sapere che è previsto «un leggero incremento all’interno della Ztl degli stalli da destinare ai plateatici, in vista dell’introduzione nella primavera prossima del nuovo Piano della Sosta che limiterà gli accessi in Ztl».

Infine, sempre dal Comune di Verona è stato annunciato che saranno «invariati i costi per l’occupazione, che restano fissi ai criteri impostati dall’amministrazione a partire da quest’anno». Sono dunque queste le principali novità introdotte nella giornata di ieri, martedì 12 dicembre, da parte dall’amministrazione, su indicazione in particolare dell’assessore al commercio Italo Sandrini, con l’approvazione delle nuove direttive per l’assegnazione di stalli di sosta per l’allestimento di plateatici nella prossima stagione estiva 2024.

«Nella delibera sugli stalli stagionali abbiamo stabilito che per le zone extra Ztl non vi siano limiti, - ha spiegato l'assessore Italo Sandrini - chiaramente previa verifica di assenza di problemi legati al traffico, alla viabilità o alla sicurezza stradale. Per quanto riguarda la Ztl, invece, in vista dell’introduzione nella primavera prossima del nuovo Piano della Sosta che limiterà gli accessi, abbiamo aumentato il numero di stalli blu da destinare a plateatici, da 55 a 65, mentre per i motorini passano da 32 a 34. Una scelta - ha concluso Italo Sandrini - che vuole andare incontro alle richieste dei commercianti, tenendo sempre attenzionate le esigenze di chi vive in città».

Le principali novità in sintesi

La stagione, come detto, sarà attiva dal 30 marzo (con possibilità di allestimento già nelle giornate del 28 e 29 marzo) e fino al 15 novembre 2024. Gli spazi destinati ai plateatici all’interno della Ztl andranno da 55 a 65 per quanto riguarda gli stalli della sosta delle auto e da 32 a 34 quelli dedicati ai ciclomotori. Le richieste per l’assegnazione degli spazi andranno presentate dal 2 al 17 gennaio 2024.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.verona.it, nelle pagine dedicate alla Direzione Commercio. È possibile contattare l’Ufficio Plateatici della Direzione Commercio ai numeri 045 8077279 - 8077027.