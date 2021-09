Lega appoggia Tosi alle elezioni di Verona? Zaia: «Non è all'ordine del giorno»

Non si è parlato solo di coronavirus nell'incontro che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha avuto ieri, 21 settembre, con i giornalisti. Una domanda dopo l'altra si è finiti a parlare di politica ed un quesito è stato sulla ventilata ipotesi di appoggio da parte della Lega di Verona al candidato sindaco Flavio Tosi.

L'anno prossimo, infatti, è l'anno delle amministrative nel capoluogo scaligero e la Lega è attualmente una forza che sostiene il sindaco Federico Sboarina. Sindaco che si ripresenterà per ottenere un secondo mandato e che si troverà di fronte anche Tosi, ex primo cittadino di Verona e attualmente consigliere di minoranza.

È possibile dunque che la Lega cambi alleanze politiche e si presenti alle elezioni amministrative di Verona 2022 con un candidato diverso dal sindaco con cui finora sta governando? «Mai dire mai», ha dichiarato il leader nazionale Matteo Salvini, lasciando però alla sezione locale il compito di decidere. Meno possibilista però è stato Zaia che sull'argomento ha risposto: «Non mi risulta ci sia nulla di ufficiale, ma per fare una scelta come questa bisogna che s'interessi il segretario nazionale, che si convochi il consiglio nazionale e si deliberi il nome del candidato di un Comune, come si fa sempre. Ma a me non risulta che questo sia all'ordine del giorno. E mi pare che il commissario regionale della Lega Alberto Stefani ha cassato questa ipotesi. E ha fatto bene».