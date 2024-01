In vista delle elezioni regionali in Veneto, Tosi: «Potrei essere uno dei candidati che FI potrebbe proporre»

«Potrei essere uno dei candidati che FI potrebbe proporre». A dirlo a Rai Radio1, ospite della trasmissione "Un giorno da pecora", è l'ex sindaco di Verona ed attuale deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, sul tema della presidenza della Regione Veneto al termine del mandato di Luca Zaia: «Io sono un animale territoriale e preferirei di gran lunga avere un ruolo territoriale, sono da 30 anni nella pubblica amministrazione e conosco molto bene la macchina del Veneto».

L'ex primo cittadino del capoluogo scaligero si è poi espresso sulla vicenda Pozzuolo, confermando di essere a sua volta possessore di un'arma da fuoco: «Ho la pistola carica sul comodino, una Pardini ma assolutamente senza colpo in canna». Ma aggiungendo anche l'avrebbe lasciata a casa: «Pur conoscendo e rispettando Pozzolo, però in quella festa l'arma non l'avrei portata. In un paesino piccolino a Capodanno, dove peraltro ci sono anche le scorte...». Tosi ha anche affermato che, se l'arma è caduta a terra, il colpo potrebbe essere partito accidentalmente: «Può esser per come è fatta, ma il punto è che tu non devi mai estrarla in una situazione come quella. E se ti è scivolata di danno comunque l'incauta detenzione».