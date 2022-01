Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 gennaio 2022

Ultimo weekend di gennaio e anche in quest'occasione non mancano gli appuntamenti interessanti a Verona ed in provincia, tra concerti, mercatini, spettacoli di teatro, visite guidate, novità al cinema, mostre e tanto altro.

Vediamo quali sono i principali eventi previsti durante il fine settimana dal 28 al 30 gennaio 2022.

L'EVENTO TOP

Domenica ecologica a Verona

Visite guidate gratuite al Museo degli Affreschi. Nuovo punto di raccolta volontaria dei rifiuti a Porta Nuova e in zona dei bastioni. Autobus gratuiti per tutta la giornata. Sono queste alcune delle novità in programma il 30 gennaio 2022, in occasione della terza delle sette domeniche ecologiche a Verona in calendario fino al 3 aprile. Prosegue per il divertimento dei più piccoli anche l’iniziativa d’ingresso gratuito al Children’s Museum.

CONCERTI

Vision String Quartet

Riprende la Stagione 2021/2022 del Teatro Ristori con un appuntamento d’eccezione della rassegna Concertistica: venerdì 28 gennaio il giovane ed innovativo quartetto d’archi berlinese Vision String Quartet, vincitore nel 2016 del primo premio sia al Concorso Felix Mendelssohn Bartholdy di Berlino che al Concorso Internazionale di Ginevra, oltre che del prestigioso premio per la musica da camera della Fondazione Jürgen Ponto.

Denise Dimé

Appuntamento alle Cantine de l'Arena venerdì sera con il concerto di Denise Dimé che nasce da un progetto di Stefano Freddi e ha come obbiettivo il recupero della forte tradizione musicale, corale e culturale degli antichi villaggi circostanti la città di Douala in Camerun. Le lingue utilizzate per i testi delle canzoni sono i loro dialetti orali: malimba, bacoco e batanca. Grazie alle moderne tecnologie di editng audio, all’uso di strumenti acustici e sintetizzatori è possibile creare una musica di contaminazione con una forte matrice africana mediata da un filtro europeo moderno.

Maurizio Camardi

Haiku è il nuovo progetto artistico del sassofonista Maurizio Camardi. Un repertorio tra jazz e world music. Una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri, verso un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori. In questa proposta Camardi ha voluto accanto a sé alcuni giovani musicisti già affermati in ambito nazionale in grado di spaziare da atmosfere meditative a ritmi coinvolgenti grazie alla fusione tra gli strumenti musicali tipici della tradizione jazz e i fiati etnici di varie parti del mondo. Appuntamento domenica sera alle Cantine de l'Arena.

MANIFESTAZIONI

Il mercatino della fabbrica

Prima edizione del 2022. L'esposizione più grande in provincia di Verona di prodotti d'antiquariato, oggettistica vintage, accessori, sculture in legno, decori per la casa e molto altro. Appuntamento domenica 30 gennaio con il fantastico Mercatino della Fabbrica di Cerea. Disponibile anche servizio bar e ristorante.

Ristoratori del Custoza

Produttori, cantine e ristoratori danno appuntamento per degustare speciali piatti e menù a base di broccoletto di Custoza. L’attività ha coinvolto tutti i ristoratori del Custoza, i produttori iscritti all'Associazione Produttori di Broccoletto dai quali è possibile acquistare il prodotto direttamente, le cantine del Custoza e del territorio comunale. Qui il programma dell'iniziativa.

VISITE GUIDATE

Verona ebraica

Alcuni angoli del centro storico di Verona sono stati protagonisti e testimoni della presenza della comunità ebraica nei secoli. Luogo simbolo è il ghetto che, seppur oggetto di interventi di recupero e di rinnovamento urbanistico, preserva memorie antiche. La visita alla Sinagoga completa la passeggiata in programma domenica 20 gennaio.

Visita al Cimitero Monumentale di Verona

Il Cimitero Monumentale di Verona cela dietro i due leoni una ricchezza di storia che la maggioranza di noi ignora: storia di Verona, storia artistica del XIX secolo, storie di famiglie e personaggi sia conosciuti come anche sconosciuti. Sabato 29 gennaio una visita imperdibile in uno degli scrigni della nostra città.

Giulietta e Romeo tra storia e leggenda

Una passeggiata nel cuore medievale di Verona per indagare sulle vere origini della più celebre leggenda veronese. Appuntamento il 29 gennaio.

Il rione della dogana

Domenica 30 gennaio si terrà la visita guidata "Il rione della dogana. Il quartiere dei Filippini". Una asseggiata in un luogo simboli di Verona, testimone della storia religiosa e industriale della città sotto la dominazione veneziana.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnalano:

La fiera delle illusioni - «Il giovane e ambizioso giostraio Stanton "Stan" Carlisle ha la straordinaria capacità di manipolare le persone ricorrendo all'uso di poche parole ben scelte. La sua esistenza avrà una svolta inaspettata quando incontrerà la psichiatra Lilith Ritter, ancor più pericolosa e affamata di denaro di lui». Regia: Guillermo del Toro. Attori Bradley Cooper, Cate Blanchett.

«Il giovane e ambizioso giostraio Stanton "Stan" Carlisle ha la straordinaria capacità di manipolare le persone ricorrendo all'uso di poche parole ben scelte. La sua esistenza avrà una svolta inaspettata quando incontrerà la psichiatra Lilith Ritter, ancor più pericolosa e affamata di denaro di lui». Regia: Guillermo del Toro. Attori Bradley Cooper, Cate Blanchett. Il senso di Hitler - «Documentario che indaga sul fascino che Adolf Hitler e il nazismo esercitano all'inizio del XXI secolo. Realizzato in nove Paesi, ripercorre i movimenti di Hitler, la sua presa di potere e le scene dei suoi crimini, mentre storici, scrittori famosi e cacciatori di nazisti valutano l'impatto duraturo della sua virulenta ideologia». Regia: Petra Epperlein, Michael Tucker.

«Documentario che indaga sul fascino che Adolf Hitler e il nazismo esercitano all'inizio del XXI secolo. Realizzato in nove Paesi, ripercorre i movimenti di Hitler, la sua presa di potere e le scene dei suoi crimini, mentre storici, scrittori famosi e cacciatori di nazisti valutano l'impatto duraturo della sua virulenta ideologia». Regia: Petra Epperlein, Michael Tucker. La notte più lunga dell'anno - «Nella lunga notte del solstizio d'inverno a Potenza si intrecciano quattro storie: un politico ad un passo dal baratro, una cubista che ha deciso di cambiare vita, un ragazzo coinvolto in una relazione con una donna molto più grande di lui e tre ventenni senza ambizioni in cerca di emozioni forti». Regia: Simone Aleandri. Attori Ambra Angiolini, Alessandro Haber.

TEATRO

Io Sarah, io Tosca

Il Grande Teatro porta a Verona Laura Morante, che sarà voce e volto di un grande mito del passato e di una attrice che ha fatto la storia. Al Teatro Nuovo va in scena "Io Sarah, io Tosca" con la regia di Daniele Costantini su testi della stessa Morante. Repliche fino al 29 gennaio alle ore 20.45 e domenica 30 gennaio alle ore 16.

Frida, una bomba avvolta in nastri di seta

Debutta al Teatro Modus, venerdì 28 gennaio e poi in scena anche sabato e domenica, "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta", lo spettacolo prodotto da Modus per Orti Erranti Teatro, il gruppo professionistico di casa, che vede in scena Laura Murari, anche autrice del testo, per la regia di Andrea Castelletti. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative.

Uomini sull'orlo di una crisi di nervi

Il 29 e 30 gennaio 2022 "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", al Camploy lo spettacolo di Estravagario Teatro. Che fatica essere uomini, se anche una tranquilla riunione tra amici si trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con il gentil sesso.

Un invito a cena

"Un invito a cena" molto particolare, sabato 29 gennaio, al Teatro Santa Teresa con Andrea De Manincor, Sabrina Modenini, Giulia Cailotto e la Compagnia Lavanteatro. Regia di Andrea De Manincor.

"StramboLetto"

Prosegue la rassegna per famiglie di Fucina Culturale Machiavelli, La Fucina dei Piccoli, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro. Prossimo appuntamento domenica 30 gennaio alle 16.30 con lo spettacolo "StramboLetto" della compagnia emiliana Teatro delle Temperie.

Un pianeta da salvare

"Un pianeta da salvare", spettacolo digitale con giochi e interazioni, per bambini dai 4 anni, liberamente tratto da "Il robot selvatico" di Peter Brown (Salani Editore). Vi aspetta di nuovo online, domenica 30 gennaio.

MOSTRE

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere. È così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.

Elettra 1931

"Elettra 1931": l’antenna dalla quale il premio Nobel Guglielmo Marconi fece partire le prime onde elettromagnetiche è esposta nel pronao di Palazzo Barbieri. È stata infatti posizionata il 20 dicembre 2021, l'icona più importante delle comunicazioni nel terzo millennio: fino a fine gennaio 2022 si potrà dunque ammirare il simbolo della comunicazione tecnologica che, negli anni, si è sempre più evoluta fino all’attuale Wifi.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Gli animali del Natale al Museo di Storia Naturale

Gli animali del Natale. La vita d’inverno sulle nostre montagne. È questo il tema scelto per la nuova esposizione temporanea allestita al Museo di Storia Naturale, visibile fino al 30 gennaio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di particolarità e caratteristiche degli animali che popolano le nostre montagne, con il supporto di spiegazioni scientifiche che, ad esempio, spiegano il fenomeno del letargo e le specie che vi fanno ricorso per sopravvivere al freddo invernale.

Marchegiani - Cacciola. Dall’intonaco al cemento

FerrarinArte e Kromya Art Gallery Verona presentano fino al 5 febbraio 2022 un progetto espositivo congiunto dedicato agli artisti Elio Marchegiani ed Enzo Cacciola. Curata da Bruno Corà, la mostra "Marchegiani - Cacciola. Dall’intonaco al cemento" interesserà le sedi delle due gallerie a Legnago e Verona. In mostra, una quarantina di opere storiche dei due artisti, realizzate dal 1974 al 1978. Le "Grammature di colore" su supporto intonaco di Marchegiani saranno poste in dialogo con i lavori "Senza Titolo" di Cacciola, a base di cemento e asbesto su tela.