Il 29 e 30 gennaio 2022 "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", al Camploy lo spettacolo di Estravagario Teatro. Che fatica essere uomini, se anche una tranquilla riunione tra amici si trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con il gentil sesso. È la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per giocare a poker, e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le rispettive frustrazioni, prima del colpo di scena finale rappresentato dall’arrivo di una donna dai facili costumi, ma che nasconde più di un segreto. Uno spettacolo comico, ricco di battute e scene esilaranti!

