Al teatro Modus lo spettacolo "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta"

Debutta al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna venerdì 28 gennaio 2022 "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta", lo spettacolo prodotto da Modus per Orti Erranti Teatro, il gruppo professionistico di casa, che vede in scena Laura Murari, anche autrice del testo, per la regia di Andrea Castelletti. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative. Un testo tratto da diversi scritti e ricerche sulla rivoluzionaria pittrice messicana e da una attenta analisi delle emozioni e pensieri sottesi nelle sue opere, il tutto reso nella forma di un racconto teatrale. Un monologo che va oltre alla dimensione del monologo ma che diventa opera pittorica in scena, grazie alle scenografie realizzate da Luca Altamura e Paola Muccio, i costumi di Laura Consolini ed il trucco di Anna Penazzo, ispirate alle tele della Kahlo. Il tutto è avvalorato da musiche messicane originali dell’epoca frutto della consulenza musicale di Pablo Sartori e rese dal vivo in scena da Antonio Canteri e Claudio Manzini.

Frida Kahlo è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione. Le sue parole sono state una eco dirompente, segno tangibile di una forza che ha superato ogni dolore fisico e spirituale con il suo sovversivo, inesauribile e esplosivo amore per la vita. Si rinnova l’incontro del gruppo di Modus con suo il pubblico e la città sotto lo slogan "A teatro sicuramente" che sta per "A teatro di sicuro!" ma anche e soprattutto "A teatro in sicurezza…".

«È praticamente confermato che i teatri sono tra i luoghi più sicuri – spiega il direttore di Modus Andrea Castelletti – noi ci stiamo più giorni alla settimana da mesi e non abbiamo mai registrato alcun contagio. Un’ora a teatro è più sicura di un’ora al supermercato, otto ore in ufficio o una cena o aperitivo tra amici. Ora poi con l’obbligo di FFP2, oltre a tutte le accortezze in atto da mesi, ne siamo ancor più certi. Con i nostri spettacoli ci rivolgiamo a tutti coloro che, nonostante le difficoltà del momento, fremono dalla voglia di venire a teatro ma è anche e soprattutto un invito rivolto a tutti quelli che vivono con qualche timore la vita in pubblico al chiuso. È proprio nei periodi di difficoltà che è bene caricarsi di energia positiva, come quella erogata dalle emozioni offerte da un bello spettacolo».

Dopo il debutto di venerdì, lo spettacolo replica sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 ed il fine settimana successivo 4, 5 e 6 febbraio 2022, con inizio spettacoli alle ore 21 di venerdì e sabato e alle ore 18 la domenica.

Informazioni e contatti

Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

Informazioni 340 596978, info@modusverona.it, modusverona.it.