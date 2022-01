Fucina Culturale Machiavelli presenta "StramboLetto", uno spettacolo teatrale per famiglie

Prosegue la rassegna per famiglie di Fucina Culturale Machiavelli, La Fucina dei Piccoli, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro. Prossimo appuntamento domenica 30 gennaio alle 16.30 con lo spettacolo StramboLetto della compagnia emiliana Teatro delle Temperie.

Ideato e realizzato contemporaneamente all’omonimo libro per l’infanzia scritto da Andrea Lupo e illustrato da Elisa Rocchi, lo spettacolo racconta di una bambina, Nina, che come molte bambine e molti bambini non ha mai molta voglia di andare a letto la sera... Nina ha paura che appena si addormenterà, come ogni notte, da sotto e da dietro il suo lettino inizino ad uscire le creature dei sogni e degli incubi. Tra queste, la più tremenda è la Mostruosa Ruborsetti che, come ogni notte, viene per rubare il morbido e tenero orsacchiotto Chico.

Attraverso una straordinaria avventura notturna fatta di vicissitudini spaventose, ridicole e divertenti, Nina imparerà come affrontare le proprie paure riuscendo infine a sconfiggere la cattivissima Ruborsetti e i suoi perfidi assistenti. Uno spettacolo che insegnerà a grandi e piccini a non temere il buio e le sue creature meravigliose e a dormire sonni tranquilli.

Informazioni e contatti

Consigliato dai 4 anni in su.

StramboLetto, scritto e diretto da Andrea Lupo

con Alessia Raimondi, Camilla Ferrari e Michela Lo Preiato

una produzione Teatro delle Temperie

con il sostegno della Regione Emilia – Romagna

Domenica 30 gennaio ore 16.30

Teatro Fucina Culturale Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti

Biglietto Intero 8 euro

Biglietto Ridotto (dai 3 ai 12) 5 euro. Sotto i 3 anni gratuito

Acquistabili alla biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/stramboletto/.