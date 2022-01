Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Per il mese di gennaio il palco de “Le Cantine de l’Arena” ospiterà diversi eventi multietnici, dove la world music la farà da padrona in tutti i sensi.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 28 al 30 gennaio 2022:

VENERDÌ 28 GENNAIO ore 22

DENISE DIMÉ “Je dance”

(World Music)

DENISE DIMÉ voice

voice STEFANO FREDDI piano, keyboards

piano, keyboards ALBERTO GIACOBONE guitars

Il Concerto di Denise Dimé nasce da un progetto di Stefano Freddi e ha come obbiettivo il recupero della forte tradizione musicale, corale e culturale degli antichi villaggi circostanti la città di Douala in Camerun. Le lingue utilizzate per i testi delle canzoni sono i loro dialetti orali: malimba, bacoco e batanca. Grazie alle moderne tecnologie di editng audio, all’uso di strumenti acustici e sintetizzatori è possibile creare una musica di contaminazione con una forte matrice africana mediata da un filtro europeo moderno.

SABATO 29 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 30 GENNAIO ore 19.30

MAURIZIO CAMARDI HAIKU 5ET

(Jazz, World Music)

MAURIZIO CAMARDI saxophones, duduk, flutes

saxophones, duduk, flutes ALBERTO LINCETTO piano, keyboards

piano, keyboards DAVID BELTRAN SOTO CHERO guitars

guitars DAVIDE PEZZIN bass

bass ALESSANDRO ARCOLIN drums

Haiku è il nuovo progetto artistico del sassofonista Maurizio Camardi. Un repertorio tra jazz e world music. Una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri, verso un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori. In questa proposta Camardi ha voluto accanto a sé alcuni giovani musicisti già affermati in ambito nazionale in grado di spaziare da atmosfere meditative a ritmi coinvolgenti grazie alla fusione tra gli strumenti musicali tipici della tradizione jazz e i fiati etnici di varie parti del mondo.

