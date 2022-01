Un particolare "Invito a cena" va in scena al Santa Teresa per la regia di De Manincor

"Un invito a cena", sabato 29 gennaio alle ore 21.15 con Andrea De Manincor, Sabrina Modenini, Giulia Cailotto e la Compagnia Lavanteatro. Regia di Andrea De Manincor.

NOTE DI REGIA - Commedia di straordinaria ironia e sagacia, che affronta il tema della crisi di coppia, passando dalla leggerezza narrativa delle situazioni, fino a trasmettere con grande intensità la separazione e la possibile riappacificazione di coppie “scoppiate”.

TRAMA - In una elegantissima sala da pranzo pregevolmente imbandita, vengono a trovarsi alcuni invitati, arrivati uno dopo l’altro senza sapere l’uno dell’altro. Si susseguono divertenti e spassosi colpi di scena man mano che gli invitati iniziano ad incontrarsi, ciascuno con delle cose da nascondere. Meccanismi imbarazzanti e comici si alternano a momenti di riflessione sulla vita di coppia, sull’amore e sulle scelte effettuate nelle proprie relazioni. Vi sono scontri e riappacificazioni tra gli invitati, in attesa della cena, ma i colpi di scena non vengono a mancare. Ironia e passione convivono e provocano un alternarsi di risate e situazioni al limite del grottesco.

BIGLIETTI - Si possono acquistare la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 20.30 oppure online al link: ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/544.

Informazioni e contatti

Ampio parcheggio gratuito: ingresso consentito con mascherina ffp2 e green pass rafforzato.

Mail: circolotombetta@gmail.com.

Tel. 347 1114009.