Nuovo Dpcm, Speranza al Senato: «Non ci sono le condizioni per allentare le misure»

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto questa mattina, mercoledì 24 febbraio, per riferire al parlamento circa le nuove misure che, con il Dpcm vigente in scadenza il 5 marzo, il governo dovrà adottare per fronteggiare la pandemia da coronavirus in Italia. Il ministro ha anzitutto fatto appello all'unità delle forze politiche nel tentativo di contrastare la diffusione del contagio, richiamando i partiti alla comune responsabilità nelle scelte. Speranza ha poi lanciato un messaggio di «ragionata fiducia» ai cittadini italiani: «Sconfiggeremo il virus, grazie alla scienza, il Covid è con i vaccini destinato ad essere arginato. Non è retorica affermare che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel».

Il ministro della Salute Roberto Speranza è poi però stato chiaro nell'affermare che difficilmente ci potranno essere le auspicate riaperture: «In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia. - ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza - Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia». Lo stesso ministro ha quindi aggiunto: «Non sottovalutare le difficoltà ed i rischi è indispensabile per evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra campagna di vaccinazione. Non è un problema italiano, è il mondo nel quale viviamo che non è in una condizione di sicurezza perché è ancora forte la circolazione del virus e perché si fanno strada varianti con un tasso di conntagiosità elevato e resta purtroppo molto alto il numero delle vittime».

Il ministro Roberto Speranza ha poi elencato alcuni dati: «In Europa ci avviciniamo alla soglia di un contagiato ogni dieci abitanti e siamo ad un deceduto ogni 530 abitanti. Un contagiato ogni dieci abitanti credo sia un dato che da solo esprima lal forza e la pericolosità di questo virus che stiamo combattendo». Speranza ha quindi elencato tutta la serie di dure misure restrittive che gli altri Paesi del mondo, tra i quali Inghilterra, Germania, Francia e Portogallo, stanno tuttora adottando, tra lockdown e chiusure quasi totali. Il ministro ha sottolineato con particolare enfasi come persino la Svezia che mai aveva preso misure drastiche paragonabili a quelle degli altri Stati, si sia dotata di una legge che consente di istituire locckdown totali: «Mi sembra dunque evidente, - ha poi poi aggiunto il ministro Roberto Speranza - che le maggioranze di diverso orientamento politico nelle principali nazioni europee hanno scelto la linea del massimo rigore dopo la prima ondata per argiaria la diffusione della pandemia. L'Italia si muove nel solco di questa linea europea di pruidenza, di cautela e del primato della difesa del diritto alla salute. Questo ha portato il governo a decidere il blocco agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo ed il limite delle due persone per le visite a casa in area gialla ed arancione. Credo sarebbe un grave errore se affrontassimo senza evidenze scientifiche in modo diverso la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo».