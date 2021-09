Covid, il monitoraggio di Gimbe: «In ospedale quasi esclusivamente persone non vaccinate»

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dall'8 al 14 settembre 2021, rispetto alla precedente, tutti i numeri in calo. Scendono i nuovi casi (33.712 vs 39.511), i decessi (389 vs 417) (figura 2), i casi attualmente positivi (122.340 vs 133.787), le persone in isolamento domiciliare (117.621 vs 128.917), i ricoveri con sintomi (4.165 vs 4.307) e le terapie intensive (554 vs 563). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 389 (-6,7%), di cui 52 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: -9 (-1,6%)

Ricoverati con sintomi: -142 (-3,3%)

Isolamento domiciliare: -11.296 (-8,8%)

Nuovi casi: 33.712 (-14,7%)

Casi attualmente positivi: -11.447 (-8,6%).

«Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - dopo 8 settimane di aumento si registra una lieve riduzione dei posti letto occupati da pazienti COVID-19, che scendono del 3,3% in area medica e dell’1,6% in terapia intensiva».

Fondazione Gimbe Posti letto - 16 settembre 2021

L’efficacia del vaccino da aprile ad oggi si conferma «stabile e molto elevata nel ridurre i decessi (96,3%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (93,4%) e in terapia intensiva (95,7%)». Relativamente alle diagnosi di Sars-CoV-2, invece, l’efficacia «si è ridotta dall’88,5% (periodo 4 aprile-11 luglio) al 77,3% (periodo 4 aprile-5 settembre), in misura inversamente proporzionale all’età: infatti, nella fascia 12-39 anni l’efficacia è scesa sino al 67,2% nelle scorse settimane, ed ora dopo una stabilizzazione sembra risalire».

«Questo conferma – spiega il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – che durante il periodo estivo tra i più giovani deve aver influito l’incremento dei contatti sociali e la minore attenzione ai comportamenti individuali, fondamentali per prevenire il contagio anche nelle persone vaccinate».

Vaccinati e non vaccinati - Fondazione Gimbe - 16 settembre 2021

Nei soggetti vaccinati con ciclo completo, rispetto ai non vaccinati, si registra «un netto calo dell’incidenza di diagnosi e soprattutto di malattia severa che porta ad ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva o decesso». Nelle varie fasce di età, le diagnosi di Sars-CoV-2 «si riducono infatti del 77,8-80,7%, mentre i ricoveri ordinari si riduco dell’88,8-95,6%, quelli in terapia intensiva del 92,5-97,4% e i decessi del 93,4-100%».

«Il progressivo aumento delle coperture vaccinali e l’adesione ai comportamenti individuali - conclude Cartabellotta - hanno permesso di contenere la quarta ondata e i nuovi casi e i ricoveri hanno finalmente iniziato a scendere. Tuttavia con l’autunno alle porte, la riapertura delle scuole e i 9,4 milioni di persone, oltre agli under 12, che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, si rischia una ripresa della circolazione del virus e un aumento delle ospedalizzazioni con conseguenti limitazioni nell’assistenza ai pazienti non Covid-19».

Efficacia dei vaccini anti Covid - Fondazione Gimbe - 16 settembre 2021