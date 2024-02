Maltempo, Zaia: «Firmato lo stato di crisi, ma situazione sotto controllo»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto per lo stato di crisi dovuto al maltempo che ha colpito soprattutto la provincia di Vicenza, ma anche quelle di Verona e Padova. Con l'apertura dello stato di crisi, la Regione attiva la procedura per ottenere dei risarcimenti da parte dello Stato. «Noi intanto li chiediamo, poi non so se Roma ci darà i soldi», ha dichiarato Zaia durante la conferenza tenuta questa mattina, 28 febbraio, nella sede regionale della protezione civile di Marghera.

A capo dell'unità di crisi, Zaia ha nominato l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che lo ha affiancato questa mattina nell'aggiornare i cittadini sull'ondata di maltempo che ha investito diversi territori del Veneto.

«Abbiamo la situazione sotto controllo», ha rassicurato Zaia, il quale però ha anche specificato: «Stiamo operando in un contesto di difficoltà oggettiva». Un contesto che resterà complicato per tutta questa giornata. «Poi speriamo nel giro di boa in nottata», ha aggiunto il presidente della Regione.

Ma nonostante le difficoltà non si contano morti né feriti e per Zaia questo è stato possibile perché la Regione negli anni scorsi ha investito nei bacini di laminazione. Senza queste opere «saremmo in presenza di un disastro», ha dichiarato Luca Zaia, specificando che il riempimento dei bacini ha permesso, ad esempio, a Vicenza di non avere a che fare con altri «tre milioni di metri cubi d'acqua». Mentre, nel Veronese, Zaia ha citato il muro di contenimento di Soave, tra le opere che stanno permettendo di contenere una fase meteorologica critica.

Una fase che potrebbe attraversare presto una piccola pausa, per poi farsi risentire domani sera e in maniera meno intensa nella giornata di venerdì. Ma intanto, Zaia ha chiesto a tutti i cittadini di collaborare evitando di avvicinarsi ad argini e fiumi ed ha ringraziato volontari, vigili del fuoco e forze dell'ordine per la gestione delle difficoltà.

Infine, sempre sulle opere, Zaia ha chiesto a Roma almeno un miliardo di euro per continuare ad investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Investimenti che in questo momento stanno facendo risparmiare quel denaro che sarebbe stato speso per riparare i danni.