Maltempo a Verona, traffico in tilt a Verona Sud e treni sospesi tra Milano e Venezia

Dopo la giornata del 27 febbraio, che ha visto una serie di interventi a causa dei danni e dei disagi provocati dal maltempo che si è abbattuto su tutto il Veneto, quella di mercoledì 28 febbraio non registra interventi di rilievo nel Veronese. I vigili del fuoco scaligeri si sono invece diretti a Vicenza e provincia, dove la situazione rimane ancora allarmante.

Traffico a Verona

In città viene segnalato traffico congestionato nella zona sud, dopo che martedì il malfunzionamento del semaforo di ponte Aleardi aveva provocato diversi disagi agli automobilisti. Traffico con code e rallentamenti è stato registrato a «Verona Sud, viale del Lavoro, viale Piave e circonvallazioni interne ed esterne», con il consiglio di evitare, se possibile, la zona che risultava essere congestionata, mentre la presenza di un cantiere ha portato alla chiusura della svolta in via Scopoli.

Treni, circolazione sospesa sulla Milano-Venezia

Disagi anche nella giornata di mercoledì per i pendolari. Da Trenitalia infatti informano che «La circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi.

Prosegue l'intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gù».