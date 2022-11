Folla di visitatori a Verona: chiusi gli accessi al centro e senso unico pedonale in via Mazzini e via Stella

Ancora una domenica di grandi numeri per il capoluogo scaligero, nuovamente preso d'assalto in occasione delle festività natalizie. I tradizionali mercatini, l'inaugurazione della celebre Stella cometa che è tornata a brillare in piazza Bra, oltre alle numerose altre opportunità che la città offre, unitamente agli sconti nei negozi per il weekend del black friday, hanno infatti richiamato visitatori da ogni dove.

La polizia locale di Verona, intorno alle ore 17, ha comunicato di aver operato la misura straordinaria del «senso unico pedonale» in due tra le vie più frequentate, ovvero le centralissime via Mazzini e via Stella. Già in precedenza, inoltre, erano andati «esauriti tutti i parcheggi del centro».

La stessa polizia locale di Verona ha ricordate che sono comunque disponibili i park Genovesa, P3 Fiera e Stadio, tutti collegati con bus navetta gratuita che conduce in centro città. Gli agenti hanno dovuto anche procedere alla chiusura degli accessi al centro ed hanno consigliato di evitare l'accesso con l'auto privata in zona centro storico, suggerendo dunque di usare quale alternativa il trasporto pubblico.