Da quasi quarant'anni illumina il Natale nel cuore della città: è tornata in Bra la Stella di Verona

Anche quest'anno, come accade ormai da ben 38 anni, e cioè esattamente dal lontano 1984, la magnifica Stella di piazza Bra, è tornata ad illuminare le feste natalizie a Verona. La Stella è stata progettata dall’architetto Rinaldo Olivieri, su idea di Alfredo Troisi. L'archiscultura è alta 70 metri e lunga 82 metri con le punte che arrivano fino a 22 metri.

Per realizzarla sono state necessarie ben 80 tonnellate di acciaio ed addirittura circa 2.500 bulloni. Proprio come accadde per la celebre Tour Eiffel a Parigi, anche la Stella di Verona in origine era stata progettata per essere allestita una sola volta. Si era nel 1984 e l'occasione era l’inaugurazione della rassegna dei "Presepi in Arena".

Con gli anni, tuttavia, la cittadinanza ha fatto propria l'imponente archiscultura e così la Stella ha continuato ad essere allestita nella piazza centrale della città in occasione delle festività natalizie. In tal modo, l'archiscultura col passare del tempo è divenuta a pieno titolo uno dei simboli della città, in assoluto sicuramente tra i più amati (e fotografati) da cittadini e visitatori durante questo speciale periodo.

La Stella è inoltre nel Guinness dei primati, essendo l’archiscultura più grande del mondo. Da New York a Osaka, sono molte le richieste arrivate nel corso degli anni per avere la Stella ad eventi ed expo, ma la città finora non ha mai voluto rinunciare al suo simbolo.