Parcheggi, bus e nuovi servizi a Verona, per weekend e Mercatini di Natale

In vista dell'arrivo del weekend, e del possibile afflusso di turisti in città, il Comune di Verona ha deciso di rafforzare i servizi per migliorare la viabilità e agevolare i cittadini che arrivano da fuori. In campo una nuova segnaletica all’uscita dell’autostrada e della tangenziale, la deviazione di alcune linee del trasporto pubblico locale, il passaggio delle informazioni sui display autostradali e il supporto della Polizia locale.

Il tutto è stato presentato in conferenza stampa dal Mobilità e Traffico Michele Fasoli e il commissario Emanuela Vallisari della Polizia locale.

«L’obiettivo è sfruttare al massimo la capienza del parcheggio alla Genovesa e far sì che il maggior numero di visitatori arrivino in centro usano il trasporto pubblico locale – spiega l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrrai –. Approfittiamo inoltre della sospensione del campionato di calcio per riempire anche i parcheggi dello Stadio, perciò le linee di alcuni bus saranno deviati per agevolare i passeggeri. In campo anche una nuova segnaletica all’uscita dell’autostrada e della tangenziale e le informazioni sui pannelli luminosi dell’A4. A garantire i flussi viabilistici ci saranno gli agenti della Polizia locale. Negli ultimi anni il parcheggio della Genovesa è stato usato poco, venendo meno all’importante ruolo strategico per il quale è stato realizzato. La stessa sperimentazione della corsia preferenziale su viale delle Nazione è funzionale all’utilizzo del parcheggio, più macchine ci sono al suo interno meno saranno quelle sulla strada. Contiamo che le soluzioni in atto diano buoni risultati in tema di traffico cittadino, lunedì dati alla mano vedremo se gli sforzi sono stati premiati e capiremo come proseguire».

PARCHEGGIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Il parcheggio alla Genovesa contiene 1000 posti gratuiti dai quali si può raggiungere il centro con i bus navetta gratuiti in servizio il sabato e la domenica con frequenza ogni 15 minuti. Gratis anche i 1500 posti complessivi dei parcheggi A e B allo stadio, che saranno serviti dalle linee 12,13 e 90 del trasporto pubblico locale che viene deviato in via Fra Giocondo per raccogliere più passeggeri possibili. Al sabato i bus passano ogni 10 minuti, la domenica ogni 15 fino allo scattare dell’orario serale.

SEGNALETICA E ACCESSIBILITÀ - Rafforzate le indicazioni stradali a favore del parcheggio della Genovesa sia all’uscita del casello sud dell’Autostrada sia a quello della tangenziale. L’ingresso stesso al parcheggio sarà reso più agevole con una modifica viabilistica. Inoltre, sabato e domenica, dalle 13.30 alle 18, la carreggiata est di viale delle Nazioni sarà percorribile a doppio senso di marcia nel tratto che dal casello di Verona sud porta al park Genovesa. A garantire la viabilità sarà la Polizia locale che sarà presente sul posto con una pattuglia dedicata. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita da seguire è 6 Alpo e da lì le indicazioni verso il parcheggio della Genovesa.

