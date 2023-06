Escursionisti sul Carega colpiti da un fulmine: intervento del soccorso alpino

Tre escursionisti sarebbero stati colpiti da un fulmine in Trentino, nei pressi di Bocchetta Mosca, mentre erano impegnati in un'escursione sul gruppo del Carega. È quanto segnala il Soccorso alpino del Trentino, specificando poi che uno dei tre sarebbe rimasto illeso, mentre un altro dei compagni sarebbe stato sbalzato fuori dal sentiero proprio a causa della potenza del fulmine. La terza persona sarebbe invece stata direttamente colpita dal fulmine stesso.

Risalirebbe quindi a poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 23 giugno, la chiamata ai soccorritori del 112 fatta da parte dell'unico escursionista rimasto illeso. La centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso alpino e speleologico Trentino, ha quindi chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre nella piazzola di Ala si sarebbe messo a disposizione il personale dell’omonima stazione competente, pronto per dare eventuale supporto.

L’elicottero di Trentino Emergenza, dopo aver localizzato il target, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. I soccorritori hanno quindi provveduto a portare l’illeso al passo Campogrosso, da dove è rientrato in autonomia, e i due amici, descritti dagli operatori come «sempre coscienti e non in pericolo di vita», all’ospedale Santa Chiara di Trento.