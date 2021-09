Covid-19, i positivi al virus nei singoli comuni della provincia di Verona

Sono ancora in diminuzione i positivi al coronavirus in isolamento e in stato di sorveglianza in provincia di Verona. Nel bollettino di oggi, 7 settembre, inoltrato dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni comunali scaligere si contano 1.316 positivi al virus, 57 in meno rispetto ai 1.373 di ieri. Ancora una volta è Verona a registrare il calo più numeroso con 24 positivi in meno in un giorno, seguita da Bovolone con una differenza di -8 positivi in 24 ore e da Legnago, Mezzane di Sotto e Minerbe (-7). Crescono invece i positivi a Cologna Veneta (+5 rispetto a ieri) e in una ventina di altri territori veronesi, dove però non si segnalano situazioni particolarmente preoccupanti.

Resta sempre l'asimmetria tra i dati dell'Ulss e quelli della Regione Veneto, giustificata dal fatto che nel report dell'azienda socio-sanitaria scaligera «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo; e le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire". Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati».

CORONAVIRUS NEL COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 7 SETTEMBRE 2021

Essendo così nettamente più popolosa rispetto agli altri comuni della provincia, rimane inevitabile per Verona essere la città con più positivi (302), pur mantenendo un basso rapporto tra numero di positivi e numero di abitanti (1,17 positivi ogni 1.000 abitanti). E ci sono sempre San Bonifacio e San Giovanni Lupatoto dietro al capoluogo per totale di positivi (45 San Bonifacio, 44 San Giovanni Lupatoto).

Senza cittadini positivi al coronavirus, invece, Bevilacqua, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Malcesine, Rivoli Veronese, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

È infine di Gazzo Veronese il più alto rapporto tra positivi al coronavirus e abitanti, con 5,12 positivi ogni 1.000 abitanti.