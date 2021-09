Coronavirus in Veneto e a Verona: numeri stabili ma con ricoveri in crescita

In terra scaligera, diminuiscono i positivi e aumentano i guariti, me nelle ultime 24 ore si contano anche due decessi legate a Covid-19 e quattro posti letto in più occupati da pazienti Covid

Oscillano ancora i dati sul coronavirus in Veneto e nel Veronese. A giorni in cui i numeri dei contagiati salgono si alternano giorni in cui le guarigioni superano le nuove infezioni, mantenendo la situazione stabile e sotto controllo anche negli ospedali.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DEL 7 SETTEMBRE 2021

Dall'inizio della pandemia sono 90.342 i test positivi al coronavirus complessivamente rivelati e dalle 8 di ieri mattina ne sono stati registrati 92. I veronesi oggi positivi sono 1.889 (-20 da ieri) e sono 2.652 le morti connesse al virus nel Veronese (+2 in 24 ore), mentre i negativizzati sono saliti a 85.801 (+110 da ieri). Crescono, però, purtroppo anche i pazienti Covid negli ospedali scaligeri, da 61 a 65. Si trovano negli ospedali di Borgo Roma (20 ricoverati in area non critica), di Borgo Trento (6 in terapia intensiva), di Legnago (15 in area non critica e 3 in terapia intensiva), di San Bonifacio (4 in area non critica), di Villafranca di Verona (3 in area non critica), di Negrar (11 in area non critica e 1 in terapia intensiva) e di Peschiera del Garda (2 in terapia intensiva).

In Veneti, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 583 test positivi al coronavirus e sono così diventati 459.050 i casi di contagio accertati in regione. Sono 13.067 (-175 in un giorno) i veneti oggi positivi e 434.279 (+755 in un giorno) i veneti negativizzati. Le morti per Covid-19 confermate in Veneto sono ad oggi 11.704 (+3 rispetto a ieri), mentre i pazienti per Covid-19 negli ospedali della regione sono 242 in area non critica (di cui 209 positivi) e 54 in terapia intensiva (di cui 46 positivi).