Coronavirus nei comuni scaligeri: a Verona 326 positivi ma sono in calo

Il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera sul coronavirus in provincia di Verona continua a fornire buone informazioni agli amministratori locali scaligeri. I positivi al virus in isolamento sono scesi dai 1.451 di ieri ai 1.373 di oggi, 6 settembre. Sono meno di 10 i territori che rispetto a ieri hanno un numero maggiore di residenti positivi al coronavirus. Tanti invece quelli dove i positivi sono in calo, in particolare Verona (-11 rispetto a ieri) e Sona (-7 in un giorno).

Sono in calo anche i veronesi attualmente positivi conteggiati dal bollettino regionale di questa mattina, anche se l'Ulss continua a rimarcare che le due rilevazioni sono diverse. «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - scrive l'Ulss 9 Scaligera nelle note del suo report - Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire". Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - I DATI DEL 6 SETTEMBRE 2021

A Verona i positivi sono in calo anche se il capoluogo rimane il territorio dove ce ne sono di più (326), seguito da San Giovanni Lupatoto (45 positivi) e da San Bonifacio (42). Mentre sono saliti a 15 i comuni veronesi senza positivi al virus: Badia Calavena, Bevilacqua, Brentino Belluno, Brenzone, Cazzano di Tramigna, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Malcesine, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

Tutti i comuni hanno una presenza di positivi inferiore all'1% rispetto al totale della popolazione. La presenza con la proporzione più alta è quella di Mezzane di Sotto con 7,46 positivi ogni mille abitanti.