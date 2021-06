Sui 98 comuni del Veronese, 62 non hanno abitanti positivi al coronavirus

Sono 143 i cittadini della provincia di Verona che sono sotto sorveglianza in quanto positivi al coronavirus. Il dato di oggi, 30 giugno, è contenuto nel bollettino che l'Ulss 9 Scaligera redige per i comuni veronesi ed è buon dato soprattutto se lo si confronta con quello di ieri, quando i positivi che non avevano superato la data di fine sorveglianza erano 161. Rimane comunque la discrepanza con l'altro resoconto sul coronavirus, quello prodotto dalla Regione Veneto. Una differenza dovuta al fatto che l'Ulss tiene in considerazione sono i positivi nel periodo di sorveglianza. Terminato questo periodo, anche se un veronese è ancora positivo al coronavirus, comunque nella tabella dell'Ulss 9 Scaligera non figurerà più. Una tabella in cui non sono presenti solo le colonne dei cittadini positivi al virus, ma sono presenti anche le colonne dei contatti tracciati o dei casi sospetti. Una tabella in cui, soprattutto, c'è una riga per ogni comune scaligero e questo permette di suddividere le cifre provinciali nelle singole cifre locali.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 30 GIUGNO 2021

Sono 62 su 98 i comuni veronesi senza abitanti positivi al coronavirus e solo due comune hanno almeno 10 abitanti positivi: Verona (57) e Monteforte d'Alpone (10). La presenza di cittadini positivi al virus è quasi in ogni comune inferiore all'1 per 1.000. Solo in due territori c'è una densità di positivi superiore all'1 per 1.000: Bosco Chiesanuova (1,97 positivi ogni 1.000 abitanti) e Monteforte d'Alpone (1,11 positivi ogni 1.000 abitanti).

Questa la tabella dell'Ulss 9 Scaligera di oggi: