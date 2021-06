Covid-19, 24 ore senza deceduti e con le terapie intensive senza positivi

Le terapie intensive degli ospedali veronesi continuano ad essere prive di pazienti positivi al coronavirus. Ed anche se i contagi ci sono, la situazione nelle strutture sanitarie è completamente sotto controllo.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 30 GIUGNO 2021

In provincia di Verona, la somma di tutti i tamponi positivi registrati da inizio pandemia ha raggiunto quota 82.262 (+20 in 24 ore). I veronesi che sono attualmente positivi sono 266 (+5 in un giorno), mentre i negativizzati sono 79.372 (+15 in un giorno). Nel Veronese sono deceduti 2.624 cittadini per Covid-19 (dato invariato) e ci sono 15 pazienti Covid nelle aree non critiche degli ospedali (-1 da ieri) e 2 pazienti Covid negli ospedali di comunità (dato invariato in un giorno).

In Veneto, sono 425.423 i casi di contagio accertati durante l'emergenza coronavirus (+52 da ieri). I cittadini veneti positivi oggi sono 4.575 (-33 in un giorno) ed i negativizzati sono 409.233 (+85 in 24 ore). I deceduti legati a Covid-19 sono 11.615 (numero invariato in 24 ore). Mentre i ricoverati per Covid-19 sono 22 in terapia intensiva (di cui 7 positivi), 250 in area non critica (di cui 45 positivi) e 40 negli ospedali di comunità (di cui 6 positivi).