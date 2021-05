Covid nel Veronese, 7 comuni con zero positivi. A Verona e Villafranca più di 100

Su 98 comuni della provincia di Verona: 7 non hanno abitanti positivi al coronavirus; 33 hanno tra uno a nove abitanti positivi al coronavirus, 56 hanno tra dieci e cento abitanti positivi al coronavirus e 2 hanno più di cento abitanti positivi al coronavirus. Questa è la fotografia scattata oggi, 11 maggio, dall'Ulss 9 Scaligera. Una fotografia fatta di numeri inseriti nei rettangoli di una tabella diffusa tra tutti gli amministratori locali scaligera. Un modo per tenerli aggiornati sull'andamento della pandemia nei singoli territori.

Il resoconto fornito dall'Ulss è diverso da quello della Regione Veneto. Nel bollettino regionale sono riportati anche casi di positività al virus con data di fine sorveglianza passata. Casi che invece non figurano nella tabella dell'Ulss, in cui però figurano anche i positivi e i non positivi in isolamento ed i casi sotto sorveglianza di tipo "non necessaria", "passiva" e in "auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo.

I CASI DI CORONAVIRUS NEI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA AGGIORNATI ALL'11 MAGGIO 2021

Nella lista dei sette comuni senza casi di positività al coronavirus non sono inclusi tutti i nomi presenti nella lista di ieri, segno che in nessun territorio i cittadini possono ancora sentirsi indenni, anche se rispetto a ieri il totale dei positivi conteggiati dall'Ulss è diminuito da 2.734 a 2.605. I sette territori senza cittadini positivi al virus sono Bosco Chiesanuova, Castagnaro, Erbè, Pressana, Roveredo di Guà, San Mauro di Saline e Terrazzo. Invece, i due comuni con più di cento positivi sono Verona (869) e Villafranca (105).

I numeri di Verona e Villafranca sono comunque giustificati anche dal gran numero di residenti in questi due centri, dove infatti l'incidenza dei positivi è bassa. Incidenze più alte si registrano in comuni con molti meno abitanti ed in particolare solo in due municipalità c'è un'incidenza superiore all'1% della popolazione: a Velo Veronese, dove 8 positivi al Covid rappresenta l'1,06% della popolazione, e a Selva di Progno, dove 11 positivi sono l'1,2% della popolazione.

Queste le tabelle realizzate dall'Ulss 9 Scaligera:

Gallery