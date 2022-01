Non c'è comune veronese con meno di 10 abitanti positivi al coronavirus

A parte Roverè Veronese che ha lo stesso numero di positivi al coronavirus di ieri, 10 gennaio, in tutti gli altri territori della provincia di Verona i contagi da Sars-Cov-2 crescono. E crescono anche con numeri a tre cifre, come a Bussolengo (+121 in un giorno), Pescantina (+103), San Giovanni Lupatoto (+110), Verona (+890) e Villafranca (+143).

Quella che è stata definita la quarta ondata pandemica di Covid-19 continua ad essere in espansione, come dimostra il bollettino della Regione Veneto ed il resoconto dell'Ulss 9 Scaligera. I due report non coincidono perché «sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - viene spiegato nel bollettino provinciale - I casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva" ed "Auto-monitoraggio" sono inclusi solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono comperese anche le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Scarica qui le tabelle con i positivi al coronavirus nei comuni della provincia di Verona aggiornate all'11 gennaio 2022

In tutto il Veronese, non c'è un territorio con meno di 10 positivi al coronavirus tra i suoi abitanti. Il comune che ne conta di meno è Ferrara di Monte Baldo con 10, seguito da San Mauro di Saline con 12 positivi. Tre, invece, i comuni con più di mille abitanti positivi al virus: Verona (8.768), Villafranca (1.290) e Bussolengo (1.086). Infine, non ci sono comuni con una presenza di positivi inferiore all'1% dei residenti. Il rapporto più alto tra positivi e abitanti si registra ad Erbezzo con 78,81 positivi ogni mille abitanti.