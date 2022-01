Covid-19, in Veneto oltre 21 mila nuovi casi. Ricoveri stabili in terapia intensiva

È rimasto stabile il numero di ricoveri in terapia intensiva in Veneto, mentre è stata registrata una nuova impennata di contagi e una novantina di posti letto occupati in più in terapia intensiva, ma la pressione ospedaliera rimane comunque distante dalle cifre dell'anno scorso, limitata dalla massicia campagna vaccinale.

L'aggiornamento dell'11 gennaio di Azienda Zero, nel periodo compreso tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, conta altri 21504 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 29 decessi, 3 dei quali segnalati nel Veronese.

Complessivamente i casi di Covid-19 emersi in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 792750, 205699 (+15500) dei quali attualmente positivi e 574439 (+5975) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12612 (+29).

La provincia di Verona ha fatto segnare ancora il dato più elevato, con 4585 nuovi casi che hanno portato il totale a 149068, di cui: 41347 (+3548) tuttora affetti dal coronavirus, 104947 (+1034) negativizzati e 2774 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1680 (+88) persone in area non critica, 1504 delle quali ancora positive, e 215 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 13 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo l'area scaligera, si contano 310 (+19) pazienti positivi in area non critica e 36 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 55 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 66 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 60 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 21 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 17 a Marzana, 19 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 40 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 24 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).