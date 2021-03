Covid-19, i positivi nei Comuni veronesi: solo cinque ormai quelli rimasti senza casi

Analizzando la tabella che riporta i numeri dei casi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 suddivisi nei vari Comuni di tutta la provinicia veronese, è possibile notare come quest'oggi, sabato 6 marzo 2021, siano solamente cinque i territori comunali che risultano completamente privi di soggetti positivi. Si tratta, nello specifico, dei seguenti Comuni scaligeri: Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, San Mauro di Saline e Velo Veronese.

Al contrario, in tutti gli altri Comuni sono presenti persone risultate positive al tampone. Verona ovviamente conta il numero più alto con 704 casi, seguita da Villafranca di Verona con 135 casi, poi spiccano gli 82 casi del Comune di San Bonifacio, i 79 casi a Povegliano Veronese, i 77 di Negrar, ma anche i 69 di Valeggio sul Mincio ed i 66 di Brenzone.

A contare il maggior numero di abitanti ricoverati in ospedale, dopo il capoluogo scaligero che ne ha 50, sono i Comuni di Valeggio sul Mincio e Negrar, entrambi con 9 persone in ospedale. Analizzando infine il dato dell'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti, si notano alcune cose interessanti: ad esempio, la città di Verona ha un'incidenza medio/bassa pari a 2,71 positivi ogni mille abitanti, mentre un Comune molto piccolo come Torri del Benaco conta un'incidenza di positività pari a 10,81 casi positivi ogni mille abitanti (sono infatti 33 i positivi oggi su una popolazione residente di 3.053 persone).

Altra situazione dove l'incidenza di positività ogni mille abitanti è piuttosto elevata, la si scopre nel Comune di Povegliano Veronese con 10,86 casi ogni mille abitanti. A seguire troviamo poi il Comune di Mezzane di Sotto con un'incidenza a 9,93, quello di Roncà (9,29), quindi Garda (8,00) e Roveredo di Guà (7,49). Esclusi i Comuni senza casi, l'incidenza di positività più bassa la troviamo a San Pietro di Morubio con lo 0,33, a Brentino Belluno con 0,74, quindi Vestenanova con 0,78 e infine Cerro Veronese con 0,80.