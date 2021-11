Coronavirus, positivo il sindaco di Minerbe: «Grazie al vaccino sto bene. Vaccinatevi perché Covid è reale»

«Care cittadine, cari cittadini, purtroppo dopo un tampone rapido eseguito venerdì sono risultato positivo al Covid; ho già avvisato le persone con le quali sono stato in contatto negli ultimi giorni e fortunatamente al momento tutti negativi, compresa Raika». A scriverlo in un lungo post Facebook pubblicato un paio di giorni addietro è stato il sindaco del Comune veronese di Minerbe Andrea Girardi, il quale ha poi aggiunto: «Grazie alla doppia vaccinazione ho solo un forte raffreddore peraltro già in via di guarigione».

Lo stesso primo cittadino di Minerbe Andrea Girardi ha poi aggiunto: «La mia esperienza serva come dimostrazione che la vaccinazione se non protegge completamente dall'infezione, ripara dalle conseguenze più gravi. Per questo ricordo che è possibile prenotare la dose booster, richiamo vaccinale anti Covid-19, per i cittadini con età maggiore o uguale a 60 anni e per gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che abbiano completato un ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi».

Il sindaco di Minerbe indica poi nel suo messaggio anche il link diretto al portale dell'Ulss 9 Scaligera dove è possibile effettuare le prenotazioni: «Il link - scrive il sindaco di Minerbe - è https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9. Vi prego, vaccinatevi perché il Covid è reale, l’emergenza non è finita e solo il vaccino può far sì che una malattia orrenda e pericolosa si riduca ad un forte raffreddore». Lo stesso primo cittadino di Minerbe ha poi pubblicato ieri un nuovo post Facebook dove una simpatica foto che lo ritrae in compagnia di un "amico felino" è corredata dal seguente messaggio sintetico e rassicurante: «Qua stiamo bene nonostante tutto. (Grazie al vaccino)».

Post Facebook Andrea Girardi - 2021 - Sindaco di Minerbe