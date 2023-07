Nuovo sistema informatico dell'Aoui, Fp Cgil: «Perché attivarlo nel periodo estivo?»

Il 24 giugno è entrato in funzione il nuovo sistema informatico dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui). Un passaggio che non è stato graduale, come invece avrebbero voluto i dipendenti degli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento, e che ha portato disfuzioni nelle attività dei lavoratori e soprattutto disagi per la popolazione. Tutte criticità che la direzione dell'Aoui aveva messo in conto e che spera ormai di aver superato a poco meno di un mese dall'entra in funzione del nuovo Sio (sistema informatico ospedaliero).

Eppure i sindacati continuano ad essere scettici e a ricevere dai lavoratori dell'Aoui delle segnalazioni che non prevedere nel breve periodo una piena operatività del nuovo Sio. «Pur condividendo la portata innovativa del sistema ci si chiede perché si sia operata la scelta di dare esecuzione al contratto il 24 giugno, in pieno periodo di programmazione delle ferie e in un'azienda così grande, complessa e con forte attrattività intraregionale ed extraregionale come L'Aoui di Verona - hanno dichiarato la segretaria regionale di Fp Cgil Sonia Todesco e il coordinatore Fp Cgil dei medici e dei dirigenti del servizio sanitario del Veneto Giovanni Campolieti - Così come risulta deludente la scelta di non avvisare preventivamente la popolazione dei disagi che l’attivazione del sistema avrebbe comportato. Magari invitando la popolazione stessa a posticipare accessi non urgenti alla struttura ospedaliera».

Todesco e Campolieti hanno chiesto a Regione Veneto e Aoui di Verona di convocare un tavolo unico regionale per «informare le parti sindacali sullo stato di soluzione delle problematiche che necessitano di interventi urgenti anche in termini di implementazione della dotazione organica a fronte del notevole carico di lavoro che l’introduzione emergenziale anche della registrazione cartacea sta comportando».