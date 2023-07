Nuovo sistema informatico, AOUI: «Tempi di attesa agli sportelli verso la normalità»

"A due settimane dall’avvio del nuovo sistema informatico i tempi di attesa agli sportelli di Borgo Trento e Borgo Roma si sono stabilizzati e stanno rientrando nel normale trend per le operazioni di cassa, ritiro referti e prenotazioni".

Questo l'aggiornamento arrivato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sulla situazione relativa alla situazione dopo l'introduzione del nuovo sistema informatico. Il cambio infatti nella sua fase iniziale aveva provocato diversi disagi a pazienti e personale ospedaliero, al punto gli stessi sindacati avevano chiesto chiarimenti e ottenuto un incontro, mentre alcuni esponenti del Partito Democratico regionale avevano presentato un'interrogazione.

Stando a quanto riferiscono da AOUI, i problemi generati sarebbero in via di risoluzione: «Come era stato preventivato, i 15 giorni di assestamento erano necessari per eliminare le criticità di configurazione evidenziate con la pratica operativa. Infatti, da lunedì 10 luglio, sono tornati pienamente funzionanti i tre canali aggiuntivi che permettono di svolgere le attività senza per forza andare agli sportelli. I pagamenti si possono fare alle casse automatiche semplicemente con l’utilizzo della tessera sanitaria, che garantisce la sicurezza dell’utente. Ripristinata anche la possibilità di pagare online attraverso il canale PagoPA e quindi di scaricare i referti e le analisi dal Dossier sanitario, agendo direttamente da casa senza doversi spostare per raggiungere una delle due sedi ospedaliere.

La collaborazione che Aoui Verona ha chiesto agli utenti nelle due settimane precedenti riguarda appunto il prolungarsi dei tempi di attesa, dovuti al maggior flusso fisico agli sportelli per l’impossibilità di usare i canali alternativi e anche per la necessità degli operatori di padroneggiare sempre meglio il nuovo programma., cosa che sta andando a regime».

Questi tempi registrati e comunicati da AOUI: «Ecco una breve sintesi del progressivo ritorno alla normalità dei tempi di attesa nei giorni di lunedì, che è quello da sempre con maggiore affluenza, e il mercoledì, che una giornata di minore frequenza. Gli sportelli con maggiore presenza di pubblico sono a Borgo Trento, dove prima del 24 giugno (data di avvio del nuovo software) i tempi massimi di attesa erano di un’ora e trenta il lunedì e un’ora e venti il mercoledì.

A Borgo Trento, lunedì 26 giugno ci sono stati 1324 utenti con tempo massimo di due ore e quello minimo di 15 minuti, mentre mercoledì 28 con 1157 persone sono stati un’ora e 37 minuti e il tempo minimo di circa 8 minuti. La seconda settimana, lunedì 3 luglio la massima attesa di un’ora e 46 minuti, la minima di 15 minuti; mercoledì 5 luglio tempo massimo un’ora e 2 minuti, tempo minimo 18 minuti.

A Borgo Roma, lunedì 26 il tempo massimo di un’ora e 4 minuti, minimo 20 minuti; mercoledì 28 tempo massimo 36 minuti e minimo 10 minuti. Lunedì 3 luglio tempo massimo un’ora e 12 minuti, minimo 12 minuti; mercoledì 5 tempo massimo 42 minuti, minimo 5 minuti».

«Sia a Borgo Roma sia a Borgo Trento sono attivi dalle 8 alle 18 tutti gli sportelli. L’avvertimento all’utenza è, per chi non ha urgenze, di evitare l’orario di punta dalle 11 alle 13, mentre per quanto riguarda i comportamenti si confermano le tendenze pre Sio, con il lunedì come il più affollato, il flusso di pubblico scende dal mercoledì al venerdì», concludono da AOUI.