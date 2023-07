Nuovo sistema informatico Aoui, i sindacati: «Risposte insoddisfacenti, rimangono i disservizi»

Ha avuto luogo giovedì l'incontro tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e le sigle sindacali, sul tema del nuovo sistema informatico introdotto da Aoui, che nei giorni scorsi aveva causato diversi disagi. Criticità evidenziate dai sindacati e per le quali la direzione dell'azienda aveva chiesto pazienza, sottolineando la necessità di mettere in conto un periodo di rodaggio, mentre l'incontro del 6 luglio avrebbe dovuto aggiornare i rappresentanti dei lavoratori sulla situazione.

Incontro che però non ha soddisfatto le sigle sindacali, come viene spiegato nella nota firmata da Antonio De Pasquale, segretario generale Fp Cgil Verona, Stefano Gottardi, segretario generale Uil Fpl Verona, e Giovanni Zanini, segretario generale Fp Cisl, i quali ritengono le risposte fornite troppo vaghe. «Deludente al limite del disarmante - recita il comunicato - l’esito dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 luglio, tra la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Aoui di Verona e le delegazioni trattanti di parte sindacale in merito ai gravi disservizi generati dall’introduzione del nuovo sistema informatico unificato SIO. In due riprese si sono confrontati prima i rappresentanti degli infermieri e del personale di comparto e poi i rappresentanti dei medici, ciascuno con le proprie Rsu e i Sindacati provinciali Cgil Cisl Uil.

Come organizzazioni sindacali abbiamo preso atto che, diversamente da quanto annunciato pubblicamente nei giorni scorsi, l’Azienda Ospedaliera non è in grado di assicurare un termine temporale certo per il completamento delle procedure di migrazione dai vecchi sistemi informatici verso il nuovo sistema unificato. Non è quindi dato sapere se e quando avranno termine i disservizi e i disagi causati dai continui errori generati dal sistema di cui l’Azienda non sembra avere piena contezza ma che ostacolano, al limite dell’impraticabilità, il lavoro quotidiano del personale sanitario in pressoché ogni reparto di entrambi i poli ospedalieri, Borgo Trento e Borgo Roma.

Del tutto insoddisfacenti anche le risposte da parte datoriale in merito al crescente rischio clinico che tale caotica condizione inevitabilmente comporta. Se in una situazione di emergenza il sistema non permette di richiedere le analisi di cui un paziente abbia assoluto bisogno, su chi ricadrà la responsabilità? La sanità non può prescindere dall’innovazione tecnologia, ma se una tecnologia non funziona, non è innovazione!

Ribadendo più volte che “non si può tornare indietro”, la Direzione ospedaliera ha annunciato verifiche in tutti i reparti. Ma se non ci saranno segnali di miglioramento già a partire dai prossimi giorni (giovedì e venerdì prossimo è previsto un nuovo incontro) sarà inevitabile per il Sindacato prendere una iniziativa.

Siamo fortemente preoccupati dello stato di crescente di stress a cui il personale viene sottoposto, in quanto costretto a rimediare agli errori di un sistema che dovrebbe semplificare la vita invece di complicarla. Non pervenuto il supporto che dovrebbe essere fornito dagli operatori informatici che le ultime notizie ci dicono essere presenti soltanto in numero di 3 (tre) per entrambi i poli, Borgo Trento e Borgo Roma.

Il livello di inadeguatezza è tale che risulta compromessa, in quanto il sistema non è in grado di gestirla, anche la procedura di cui Verona è (o era?) all’avanguardia, che consente accertamenti tossicologici rapidi in caso di sinistro stradale. In breve, le forze dell’ordine sono ora costrette a fare la fila con la persona accompagnata, la quale, considerati i tempi di attesa dei pronto soccorso, ha tutto il tempo per smaltire l’eventuale sostanza assunta. In caso di incidente grave, che costituisce notizia di reato, il magistrato potrebbe decidere di indagare per omissione di atti di ufficio. E su chi ricadrebbe la responsabilità?».

«Perché non é stato predisposto un piano di emergenza?»

«A distanza di diversi giorni dal passaggio tra vecchio e nuovo sistema informatico, continuano i disagi per l'utenza che si rivolge all'AOUI. Non solo si sta verificando ciò che lavoratori e sindacati avevano paventato. Soprattutto è evidente che nessuno ha pensato di predisporre un piano di emergenza per ovviare a disservizi e ritardi che ormai durano da due settimane. Non è più una questione di pochi giorni. Ci si chiede quindi se il nuovo software Track Care sia adeguato alle esigenze dell'azienda ospedaliera, visto che le segnalazioni circa le criticità vanno al di là delle prevedibili difficoltà conseguenti ad un cambiamento nelle modalità lavorative».

È la presa di posizione dei consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, che hanno presentato un'interrogazione sulla vicenda.

Bigon e Zanoni chiedono all’assessore regionale alla Sanità «per quale motivo persistano a tutt’oggi gravi criticità che impediscono agli utenti di ricevere dall’AOUI le prestazioni di cui necessitano, con tempi e modalità adeguati».