AOUI e il nuovo sistema informatico. «Il Piano c’è e le prestazioni vengono erogate. Mai nascosto le criticità»

"Quando è entrato in funzione, lo scorso 24 giugno alle ore 14, il nuovo sistema informatico ospedaliero aveva fatto tutte le procedure necessaria ad un “go live” di grande portata, necessaria all’Azienda ospedaliera universitaria di Verona che ha migrato 36 milioni di documenti al sistema centralizzato regionale fino ad allora gestiti da 7 diversi software.

In tutte le procedure attivate dal Raggruppamento d’impresa, da Azienda Zero e da Aoui c’è naturalmente anche il Piano di emergenza per la continuità assistenziale. Una serie minuziosa di istruzioni elaborata dalla Direzione medica ospedaliera per ognuna delle aree ospedaliere (emergenza-urgenza, ricoveri ordinari, ambulatori, diagnostica, sale operatorie, esami laboratorio, richiesta sangue ed emocomponenti al Trasfusionale).

Oltre al Piano di emergenza, il nuovo sistema informatico prima di partire ha fatto 1.761 test e 3905 validazioni. Sempre nella fase preparatoria di pre-avvio (ottobre2022-marzo 2023) sono state fatte 11.520 ore di riunioni con il personale coinvolto, a cui si devono aggiungere le ore di formazione".

Questa la nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dopo i commenti dei sindacati del personale e dei consiglieri regionali del Partito Democratico, sulla questione del nuovo sistema informatico adottato da AOUI, entrato in funzione nei giorni scorsi, provocando diversi disagi in questa sua fase iniziale.

«Contrariamente a quanto è stato detto - precisa il direttore generale, Callisto Bravi -, non è vero che manca il Piano di emergenza, così come non è vero che gravi criticità impediscono di erogare prestazioni. La sicurezza e la salute delle persone continuano ad essere centrali e sono la vera responsabilità per ognuno di noi. Abbiamo sempre garantito tutte le prestazioni sanitarie con la qualità che caratterizza la nostra azienda che, ricordo, è fra le prime 10 in Italia. Ciò che in questo periodo è cambiato, ma che sta progressivamente migliorando, sono i tempi di attesa perché gli operatori stanno acquistando una pratica sempre maggiore. Concludo, ricordando che non giova a nessuno fare il tiro al bersaglio su un servizio pubblico di primaria importanza, soprattutto quando è evidente che l’intera struttura è impegnata a tutti i livelli H24 per il buon funzionamento. Non abbiamo mai nascosto le criticità, che comunque non sono bloccanti, e sono a disposizione per ogni segnalazione per trovare gli eventuali correttivi. Per me, il bene comune a cui devono tendere gli amministratori è questo».