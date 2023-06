Nuovo sistema informatico per Aoui, i dipendenti: «Passaggio sia graduale»

Da sabato prossimo, 24 giugno, Aoui avrà un sistema informatico di nuova generazione con prestazioni avanzate e tecnologicamente performanti. L'informatica ospedaliera, infatti, ha fatto passi da gigante per agevolare sia gli operatori sanitari sia gli utenti, che avranno sempre di più a portata di mano tutta la loro storia sanitaria senza spostarsi da casa. E la nuova modalità di prenotazione rientra nella generale fase di ammodernamento tecnologico di Aoui Verona, anche per rispondere all’obiettivo di digitalizzazione della sanità avviato dalla Regione.

Il passaggio creerà un piccolo disagio nei prossimi giorni. Domani, venerdì e sabato mattina, per permettere il trasferimento dei dati, si potranno prenotare solo le visite con impegnativa di priorità B (dieci giorni). I pazienti con necessità urgenti verranno presi in carico e a inizio della settimana prossima verranno comunicati gli appuntamenti.

Per tutti gli altri con impegnative non urgenti (D a 30 giorni e P), da lunedì si riapriranno le prenotazioni con il nuovo sistema in tutti i canali: Cup telefonico, sportelli multifunzionali e prenotazione online dal portale aziendale.

La sospensione momentanea delle prenotazioni dal 22 al 24 giugno riguarderà anche i servizi resi con la app e il portale.

Il cambiamento del sistema informatico sta però generando preoccupazione tra i lavoratori dell'azienda ospedaliera. Preoccupazione esternata dai sindacati provinciale Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. «Nonostante l'impegno e l'interesse di tutti i dipendenti per la formazione specifica, l'introduzione non graduale del nuovo sistema determinerà certamente un incremento dei già gravosi carichi di lavoro, ritardi nell'erogazione dei servizi ed un inevitabile aumento del rischio clinico». Per tanto i lavoratori hanno chiesto alla direzione dell'azienda ospedaliera un'attivazione graduale del nuovo sistema per dare più tempo ad una formazione pratica che possa limitare l'impatto organizzativo.