Nuovo sistema informatico ospedaliero a Verona tra digitalizzazione e criticità: «C’è bisogno di un periodo di rodaggio»

«Sono 32 milioni i documenti sanitari dell’Azienda ospedaliera di Verona, finora gestiti da sette diversi software (il vecchio sistema ospedaliero), che sono stati già trasferiti al nuovo sistema informatico regionale». È quanto rivelato quest'oggi, venerdì 30 giugno, da parte dell'Aoui Verona che sottolinea in una nota come dalle ore 14 di sabato 24 giugno sia infatti partita in Aoui la nuova tecnologia. «Tutte le strutture sanitarie del Veneto - rimarcano dall'azienda ospedaliera - dovranno implementarla e Verona è stata la prima. Il vantaggio per i pazienti e gli operatori sanitari, quando il grande lavoro sarà a regime, sarà che il fascicolo sanitario regionale si arricchirà di tutte le informazioni sulla salute dei cittadini. Informazioni centralizzate che saranno facilmente consultabili dal singolo paziente, comodamente da casa nel proprio fascicolo, e altrettanto fondamentali per il singolo medico che, in un unico sistema, avrà tutta la storia clinica delle prestazioni erogate anche da altri sanitari e in qualsiasi struttura regionale».

In questo senso, evidenzia ancora l'azienda, ad aumentare sarà quindi la sicurezza dei trattamenti «perché il nuovo sistema avverte subito di casistiche peculiari (come le allergie o le cronicità)», mentre per il singolo paziente aumenterà «la fruibilità di ulteriori dati come ad esempio la cartella clinica che sarà completamente digitale e quindi a disposizione sempre». Il direttore generale, Callisto Bravi, nell'occasione ha evidenziato: «È in atto un cambio epocale verso la trasformazione digitale della sanità, che comporta anche una trasformazione organizzativa. Un ospedale più moderno e tecnologico porta vantaggi per gli utenti e per gli operatori sanitari. Per i pazienti, ad esempio, nel breve futuro non sarà più necessario venire a richiedere la cartella clinica, ma basterà scaricarla dal fascicolo sanitario elettronico regionale e informeremo puntualmente l’utenza dei nuovi servizi».

Il direttore Callisto Bravi ha quindi aggiunto: «Tante novità che serviranno a facilitare la vita delle persone e che prevedono comunque corsie preferenziali e assistenza mirata agli anziani. Un cambio radicale nel quale i 5.500 dipendenti di Aoui Verona sono impegnati e che, in questa prima settimana, ha richiesto grandi sforzi. Ringrazio tutti per la dedizione, così come ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza, perché nella fase iniziale le novità portano sempre difficoltà e rallentamenti nelle routine quotidiane di lavoro».

Le criticità

Alla conferenza stampa di aggiornamento svoltasi quest'oggi erano presenti il direttore generale Callisto Marco Bravi, il direttore sanitario Matilde Carlucci, il direttore della Direzione Medica Ospedaliera Giovanna Ghirlanda, il direttore dei Sistemi informatici ing Alessandro Manganotti, il direttore del Laboratorio Analisi Giuseppe Lippi, il direttore del Pronto Soccorso di Borgo Trento Ciro Paolillo e il direttore del Pronto Soccorso di Borgo Roma Antonio Maccagnani. Secondo quanto è stato riferito, lo switch dal vecchio sistema «è stato fatto volutamente di sabato quando cioè le attività ordinarie sono ridotte, il banco di prova generale è stato infatti lunedì 26 alla ripresa dei normali flussi di utenza». Come era stato preventivato dall'azienda, le tre realtà maggiormente attenzionate sono state quelle di diretto contatto con i pazienti esterni, ovvero il pronto soccorso, i centri prelievo, le casse e gli sportelli Cup. Come ha confermato il direttore medico, la dottoressa Giovanna Ghirlanda, le prestazioni sanitarie «sono state sempre ovviamente garantite e nessuna funzione emergenziale è stata ritardata dalla nuova operatività».

Per quanto riguarda i tempi di attesa, da Aoui Verona hanno evidenziato che «i giorni critici per il PS di Borgo Trento sono stati domenica 25 e lunedì 26, mentre a Borgo Roma lunedì e martedì 27». Il laboratorio analisi avrebbe invece avuto «tempi di attesa aumentati lunedì e martedì», ma, rimarcano ancora dall'azienda ospedaliera, «tutti gli utenti sono stati trattati anche quelli senza prenotazione». Entrambi i laboratori analisi, infatti, lavorano «con la doppia modalità sia su pazienti prenotati attraverso il portale sia con quelli in libero accesso che sono naturalmente la maggior parte». Per le casse, spiegano dall'Aoui, le difficoltà «sono venute non tanto dal nuovo software, quanto piuttosto per il funzionamento a singhiozzo delle casse automatiche che hanno smaltito minor pubblico del solito».

Per le casse e lo sportello prenotazioni, specificano quindi dall'Aoui, i tempi di attesa sarebbero «in progressiva diminuzione a Borgo Trento, dove il giorno più critico è stato lunedì 26, con 1.324 utenti e tempi di attesa più lunghi del solito, da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 2 ore». Martedì, mercoledì e giovedì (1.306, 1.157 e 1.112) con un'affluenza «superiore del 30% rispetto ai giorni analoghi di maggio», i tempi d’attesa minimi sarebbero invece «rientrati nella norma», mentre quelli massimi nelle ore di punta sarebbero «rimasti ancora alti seppure in riduzione». In base sempre ai dati forniti dall'azienda, a Borgo Roma l’affluenza di lunedì è stata di 1.072 persone con «un’attesa massima, di 1h e 4 minuti». Il 27, 28 e 29 ci sono state circa 1.000 persone al giorno con «un’attesa massima di 55 minuti e una minima di 2 minuti e 37 secondi».

Al CUP call center, spiegano sempre dall'Aoui, le chiamate pervenute lunedì 26 sono state 2.062 con «un tempo medio di risposta di 5 minuti e 53 secondi, prima dell’avvio l’operatore prenotava in 4 minuti». I tempi si starebbero però «riducendo ogni giorno e, giovedì 29, sono arrivati a 4:44 (2.348 telefonate)». Questo significa che «si genera minore tempo di attesa per la risposta». All'URP, infine, sono arrivate «solo 3 segnalazioni di disservizi». In base a quanto è stato riferito dall'Aoui, le telefonate sono state «circa 50 al giorno (principalmente per informazioni sul CUP)», mentre più alte della media sono risultate invece le mail, dovute a «un errore sul Dossier Sanitario Elettronico che è già stato risolto, e infatti da giovedì il numero di mail è rientrato negli standard».

Informazioni di servizio per l’utenza

Per le casse e lo sportello prenotazioni, l'azienda ospedaliera consiglia di evitare le ore di maggiore affluenza, dalle 11 alle 14, i tempi di attesa sono nella norma nelle ore comprese tra le 15 e le 17. Per il laboratorio analisi, chi non avesse necessità urgenti, il consiglio è di prenotare il prelievo tramite il sistema Zerocoda (il sistema online sul portale Aoui), o in alternativa di posticipare di qualche giorno l’esame se si decide di andare ai Laboratori senza prenotazione. In generale, per effettuare segnalazioni di eventuali disservizi si può inviare una mail a urp@aovr.veneto.it e si dovrebbe ricevere «una risposta in giornata».

All’ex Geriatrico è allestita la Control room a supporto degli ospedali con 100 tecnici H24, 40 linee telefoniche dedicate per l’assistenza tecnica, e circa una ventina di ditte al lavoro, fra fornitori aziendali e società del Raggruppamento d’impresa che ha vinto il bando di Azienda zero.

Bravi: «C’è bisogno di un periodo di rodaggio»

Il direttore generale Callisto Marco Bravi ha commentato: «Come quando si cambia il cellulare o la macchina, c’è bisogno di un periodo di rodaggio per usare più velocemente la nuova tecnologia. Stiamo tutti lavorando, sanitari e tecnici, per risolvere le criticità emerse e sono convinto che basterà una sola altra settimana per concludere l’avvio. La qualità e l’alta specializzazione delle nostre prestazioni sanitarie non è mai venuta meno, né sui ricoverati così come sui pazienti esterni, né tantomeno sulle urgenze e le emergenze. I test effettuati nel pre avvio sono stati oltre 3.000 ma, in una struttura complessa come un ospedale è materialmente impossibile prevedere tutto sulla carta».

Il direttore del Laboratorio Analisi Giuseppe Lippi ha quindi aggiunto: «Abbiamo avuto giorni pesanti e ringrazio tutti i miei collaboratori. Il giorno più critico è stato lunedì ma abbiamo dovuto affrontare imprevisti fra i più svariati e difficili da preventivare. Dico solo che il catalogo regionale contiene 2.109 tipologie di esami di laboratorio, questo potenzialmente genera 4 milioni 447 mila possibili combinazioni, nessuno potrebbe mai testarle prima. Ogni volta che si è presentato qualcosa di diverso, in 15 minuti abbiamo avuto la soluzione tecnica, come ad esempio le eliminazioni di doppioni o gli errati codici scritti nelle ricette e non riconosciuti. Come ad esempio una ricetta del 2017 che ovviamente era scaduta e non veniva trovata dal sistema».

Dal canto suo il direttore del Pronto Soccorso di Borgo Trento Ciro Paolillo ha sottolineato: «Stiamo creando il Pronto soccorso del futuro, più sicuro nel tenere traccia di ogni operazione sanitaria ma anche più intrerconnesso con i singoli settori ospedalieri. Abbiamo avuto due giorni con tempi rallentati, ma adesso stiamo tornando ai tempi di attesa precedenti al nuovo sistema. Ricordo che le patologie tempo-dipendenti come ictus o traumi non hanno mai avuto alcun ritardo. Ai pazienti in attesa abbiamo spiegato la novità e abbiamo trovato molta collaborazione». Gli ha fatto eco Antonio Maccagnani, direttore del Pronto Soccorso di Borgo Roma: «Da mercoledì 28 il nostro tempo di attesa medio si è dimezzato, ieri era di 108 minuti e naturalmente non abbiamo mai registrato nessun evento avverso dovuto ai tempi. Molto utile è stato il sistema di triage avanzato che velocizza l’attesa con prestazioni infermieristiche. Non ci sono state tante lamentele da parte dei pazienti, alcuni singoli casi sono stati affrontati spiegando la novità e l’utenza è stata molto collaborativa».