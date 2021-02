Punto tamponi di Aquardens dedicato ai camionisti spostato ad Affi

Il centro termale veronese Aquardens continua ad offrire il proprio contributo per alleviare i disagi legati al blocco del transito dei tir lungo la direttrice del Brennero.

Per entrare in Austria e poi in Germania, agli autotrasportatori viene chiesto da lunedì scorso, 15 febbraio, l'esibizione dell'esito negativo di un test a tampone, in modo da certificare di non essere stati contagiati dal coronavirus. Molti camionisti sono stati colti di sorpresa da questa decisione e nei giorni scorsi è stato organizzato un filtraggio a partire dal tratto veronese della A22, in modo da evitare lunghe code in autostrada all'altezza del confine austriaco.

I camionisti hanno potuto finora sottoporsi al tampone nel parcheggio di Aquardens, dove da tempo era stato allestito un centro Covid. Da domani, però, ci sarà una novità. Grazie alla collaborazione del Comune di Affi, il punto drive-in per i tamponi dedicati agli autisti dei camion sarà spostato da domani nell'oasi ecologica di Affi, in Via Pitagora. I tamponi si effettueranno tutti i giorni, fino alla fine dell'emergenza, con questo orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e domenica dalle 14 alle 19. Resta ovviamente attivo nel parcheggio del parco termale il drive-in dedicato ai cittadini in automobile, operativo in questo periodo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.

Domani, invece, non sarà attivato il punto tamponi di Veronamercato dedicato sempre ai camionisti. Come riportato da TgVerona, la sospensione di questo servizio, ad un giorno dalla sua partenza, dovrebbe essere temporanea ed è dovuto a «motivi tecnico-organizzativi», che Consorzio Zai, Veronamercato e Fai Verona stanno cercando di risolvere.