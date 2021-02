A22, code anche di 40 km al Brennero. Traffico filtrato da Verona Nord

Un effetto domino, partito dalla Germania e arrivato in Italia. Il governatore della Baviera ha chiuso il confine tedesco a coloro che non hanno eseguito un test a tampone nelle ultime 48 ore e che quindi non hanno in mano un certificato che attesti la negatività al coronavirus. E l'Austria è corsa ai ripari, filtrando al confine con l'Italia gli ingressi di tutti i camionisti in viaggio verso la Germania. Controlli che hanno prodotto incolonnamenti anche di 40 chilometri sull'autostrada A22 dal Brennero fino a Bressanone.

A sua volta, Autobrennero si è organizzata per ridurre i disagi ai viaggiatori e da questa mattina, 15 febbraio, all'altezza del casello di Verona Nord, il traffico è stato scremato per evitare che le code al confine si allungassero. Nel frattempo, nell'autoporto Sadobre a Vipiteno, sono stati attivati dei presidi per eseguire i tamponi rapidi antigenici.

La società che gestisce la Modena-Brennero consiglia ai viaggiatori diretti in territorio austriaco di dotarsi della documentazione necessaria prima di mettersi in viaggio.