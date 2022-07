Ufficiale la nascita del Chievo-Sona: Zanini sarà l'allenatore

Se ne parlava già da diverso tempo, e ora è ufficiale: dopo l'acquisizione del San Martino Speme da parte della Clivense, è nata anche la nuova realtà del Chievo-Sona.

Tramite un comunicato stampa, è stato formalizzato l'accordo tra le due parti, con il Sona che cambierà denominazione in vista del prossimo campionato di Serie D. La vecchia società (ASD Sona Calcio) si tramuterà in società di capitali (srl), con variazioni previste nell'organigramma dirigenziale. Alcuni dettagli sono ancora da definire, ma nel frattempo è stata annunciata la nuova area tecnica: l'allenatore sarà l'ex Luparense Nicola Zanini, coadiuvato dal vice Fabio Moro, dal preparatore atletico ex Chievo e già al Sona Daniele Verzini, ed infine dal preparatore dei portieri Mattia Facci. Confermato invece come direttore sportivo Gabriel Maule. La stagione prenderà il via da lunedì, 25 luglio, al Bottagisio di Verona.

Di seguito la nota integrale:

«Confermato il sodalizio Chievo - Sona con la ratifica da parte della F.I.G.C e della COVISOD relativamente alla nuova denominazione sociale e ai requisiti per l’iscrizione al campionato di serie D nazionale. Nel frattempo proseguono i colloqui per l'integrazione del sodalizio, obiettivo che sarà presto definito anche con la trasformazione giuridica da A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica) a Società sportiva di capitali (srl sportiva ) in rispetto alle normative vigenti. La compagine societaria inizierà il ritiro e i propri allenamenti il prossimo 25 luglio presso il Centro Sportivo "Bottagisio Sport Center" in Verona. Lo Staff Tecnico per la stagione sportiva 2022-2023 sarà composto dall'Allenatore Nicola Zanini, dal Vice-Allenatore Fabio Moro, dal Preparatore Atletico Daniele Verzini e dal Preparatore dei Portieri Mattia Facci».