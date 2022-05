Clivense, arriva la smentita: nessun accordo di fusione col Sona

È arrivata una secca e decisa smentita da parte della Clivense, che ha voluto subito porre fine alle voci circolate nelle ultime ore su una possibile fusione con il Sona.

La volontà della neonata società resta quella di prendere parte al prossimo campionato di Serie D, ma partecipando attraverso l'articolo 52 delle N.O.I.F. e aiutandosi anche grazie agli ottimi numeri che sta avendo la campagna di crowdfunding.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Club di Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, la cui squadra tornerà in campo domani, domenica 22 maggio, per giocarsi il Titolo Provinciale di Terza Categoria contro il Baldo Junior Team:

«In merito alla notizia diffusa da un sito di news sportive, secondo il quale sarebbe vicina la fusione tra la Fc Clivense e il Sona, il Club precisa che al momento non ha concluso nessun tipo di accordo con nessuna società. Precisa, inoltre, che l’amico ed ex compagno del Presidente Sergio Pellissier citato nell’articolo non ha giocato nel Sona, ma in altra società.

Invitiamo i colleghi giornalisti che vogliano verificare le informazioni sul nostro Club a contattare l’ufficio stampa per controllare se le informazioni in proprio possesso siano vere o meno. La mail, per tutti, è comunicazione@fcclivense.it.

Rassicuriamo i colleghi che per policy aziendale, e per rispetto verso gli oltre 400 soci che hanno creduto e credono nei valori di questo Club, rispondiamo sempre e a tutti».