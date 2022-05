Sona, Damini ai saluti: «Esperienza incredibile, lascio avendo dato tutto»

Filippo Damini lascia il Sona.

Il tecnico, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato con un post la separazione dalla società rossoblù del presidente Paolo Pradella. Di seguito il messaggio pubblicato dall'allenatore ex San Martino Speme:

«Quasi 2 anni ed è stata un'esperienza incredibile! Pensavo di aver dimostrato soprattutto attaccamento invece non è andata così! Lascio avendo dato tutto e anche di più… un super grazie di ?? al mio staff e ai miei ragazzi dell'anno scorso e di quest’anno per tutto quello che mi avete dato e insegnato! Almeno oggi so che il mio futuro sarà altrove….».

Damini saluta dunque il Sona dopo aver raggiunto la seconda salvezza consecutiva in Serie D senza passare dai play-out. A seguito dell'esonero giunto in parallelo alla sconfitta con la Virtus CiseranoBergamo, Damini aveva accettato di tornare dopo la breve parentesi di Vincenzo Cogliandro (durata sei partite), riuscendo nell'intento di condurre la squadra dritta verso l'obiettivo, chiudendo nel girone B con un tredicesimo posto a quota 45 punti.