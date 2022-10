Serie D, risultati e marcatori della 9^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona torna a muovere la classifica: il pareggio per 1 a 1 ottenuto con il Brusaporto, che ha visto Forlani rispondere a Oboe, ha permesso alla squadra di mister Ferrari di interrompere la sanguinosa serie di cinque sconfitte consecutive. Nel gruppo C un punto anche per il Legnago, che nell'anticipo del sabato impatta con risultato analogo sulla Virtus Bolzano (1-1): al vantaggio ospite di Cremonini ha risposto Rocco sul finale, freddo nel realizzare un calcio di rigore. Nell'altro anticipo del sabato, il Caldiero si impone invece di misura sul Campodarsego, vincendo 1 a 0 grazie al sigillo di Zerbato. Cade in trasferta, infine, il Villafranca, che incassa un poker dalla Luparense: nel 4 a 1 definitivo, per i blaugrana a segno Tosi nel recupero.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Brusaporto - Sona 1-1 | Oboe (S), Forlani (B)

GIRONE C