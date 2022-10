Serie D, risultati e marcatori della 7^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B continua il momento no del Sona, che perde di misura anche con l'Arconatese, a cui basta il sigillo di Albini (1-0). Nel girone C, invece, raffica di pareggi per 1 a 1. Il Caldiero riagguanta il Cartigliano sul finale, riequilibrando con Filiciotto il vantaggio di T. Scapin; il Villafranca si fa riacciuffare dal Cjarlins Muzane, a segno con Syku dopo il gol in apertura di Marchetti; il Legnago, infine, impatta sul Torviscosa, con Ciriello a replicare a Rocco.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 7^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Arconatese - Sona 1-0 | Albini (A)

GIRONE C