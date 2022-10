Serie D, il programma delle partite della 9^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato l'8^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Apriranno il turno gli anticipi in programma quest'oggi, sabato 29 ottobre, entrambi relativi al girone C: da una parte Caldiero contro Campodarsego, dall'altra Legnago contro Virtus Bolzano. Seguiranno poi domani, domenica 30 ottobre, i match Brusaporto-Sona (del gruppo B) e Luparense-Villafranca.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 9^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 30 OTTOBRE, ore 14.30: Brusaporto - Sona (direttore di gara Luca Vittoria di Taranto)

GIRONE C