Serie D, risultati e marcatori della 6^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B cade per la terza volta consecutiva il Sona, che cede allo Sporting Franciacorta: la sfida finisce 1 a 4, con i gol di Bertazzoli (doppietta), Riva e Boschetti per gli ospiti, Petdji Tsila per i padroni di casa. Nel girone C, si chiude con un pareggio la sfida tra Caldiero e Virtus Bolzano: dopo il doppio vantaggio della squadra gialloverde con le firme di Zerbato nel primo tempo e Battistini a inizio ripresa, il rigore realizzato da Kaptina riapre il match e, a pochi minuti dal termine, Okoli realizza la marcatura del definitivo 2 a 2. Seconda sconfitta stagionale per il Legnago, battuto 2 a 1 dal Cartigliano: al timbro immediato di Barzon risponde Barajdi per i biancazzurri, ma Scapin G. raddoppia nella ripresa regalando i tre punti ai locali. Terza vittoria in campionato per il Villafranca, che supera 2 a 1 il Levico sull'asse Marchetti-Mazzi; inutile la rete di Moraschi ad accorciare le distanze.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 6^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Sporting Franciacorta 1-4 | Bertazzoli (SF), Boschetti (SF), Riva (SF), Petdji Tsila (S), Bertazzoli (SF)

GIRONE C