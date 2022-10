Serie D, risultati e marcatori della 8^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B rimane ancora una volta a secco il Sona, scosso in settimana dalle dimissioni del direttore sportivo Gabriele Maule, arrivate dopo il cambio allenatore che ha portato Jodi Ferrari in panchina: una situazione tutt'altro che serena, come rispecchiato anche dal ko per 0 a 3 rimediato dalla Virtus Ciseranobergamo. Nel girone B, niente reti e nessuna emozione per Villafranca e Caldiero, entrambe inchiodate sullo 0 a 0 con Union Clodiense e Mestre. Sconfitta di misura, invece, per il Legnago, superato 2 a 1 dal Campodarsego: la rete di Sambou non basta per replicare le firme di Orlandi e Perez.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Virtus Ciseranobergamo 0-3 | Viscardi (VC), Panatti (VC), Jaouhari (VC)

GIRONE C