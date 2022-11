Serie D, risultati e marcatori della 10^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona cede in casa con l'Alcione, facendosi superare per 0 a 1 sul sigillo di F. Manuzzi siglato nel corso del primo tempo. Nel girone C, invece, bel successo in rimonta per il Caldiero, che grazie alla doppietta di Zerbato espugna il campo dell'Este, passato inizialmente in vantaggio con Menato (1-2). Il Legnago torna alla vittoria, e lo fa con una prestazione di forza rifilando un poker al Dolomiti Bellunesi: per i biancazzurri in gol Zanetti, Rocco su rigore e Baradji (doppietta), intervallati dal solo squillo locale di Arcopinto. Sconfitta di misura, infine, per il Villafranca, battuto 1 a 2 dal Portogruaro, vittorioso con il bis Liruss-Cofini che rende vano il timbro di Martone.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Alcione 0-1 | F. Manuzzi (A)

GIRONE C