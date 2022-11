Coppa Italia Serie D, il Legnago saluta ai trentaduesimi: l'Union Clodiense si impone di misura

Così come il Caldiero, anche il Legnago saluta la Coppa Italia Serie D, ma lo fa sicuramente a testa alta e con dignità dopo aver battagliato su un campo ostico come il "Ballarin" di Chioggia, casa dell'Union Clodiense attuale capolista di campionato.

Una gara che si apre con i biancazzurri a spingere, ma che al 23′ si ritrovano in svantaggio a sorpresa: su un rinvio non gestito bene, Aliù ruba palla e, davanti a Fusco, non perdona per l'1 a 0. Alla mezz'ora di gioco, poi, ancora il centravanti dei padroni di casa svetta più alto di tutti nell’area piccola, ed è raddoppio. Nella ripresa, Meneghetti ruba palla sulla fascia sinistra e pennella un cross a centro area sul quale colpisce al volo, in mezza rovesciata, Sambou, che accorcia le distanze. I ragazzi di mister Donati vanno all'arrembaggio, concedono qualcosa in contropiede ma tengono botta e sfiorano il pari con Baradji, il cui tiro da fuori esce di un niente a fil di palo. Alla fine è 2 a 1 per l'Union Clodiense, che avanza così nella competizione.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

UNION CLODIENSE - LEGNAGO SALUS 2-1 (2-0)

Reti: 23’ e 31’ pt Aliu (UC); 16’ st Sambou (LS)

Union Clodiense (4-4-2): Petre; Cocetta (14’ Pregnolato), Cuomo (1’st Munaretto), Salvi, Monticelli; Esposito (27’st R. Serena), Duse (27’st Issa), Sbrissa, Calabrese (39’st Fasolo); Ndreca, Aliù.

A disp.: Zecchin, R. Serena, F. Serena, Vecchione, Tinazzi. All.: Antonio Andreucci.

Legnago Salus (4-4-2): Fusco; M. Travaglini (1’st Mazzali), Gasparetto, Noce, Muteba (1’st Sambou); Marcellusi, Casarotti, Baradji (31’st Van Ransbeeck), Zanetti (14’st Rocco); Cognigni, Rodella (14’st Meneghetti).

A disp.: Di Stasio, Musumeci, Zarrillo, Ruggeri. All.: Massimo Donati

Arbitro: sig. Cevenini (sez. di Siena)

Ammoniti Muteba (LS), Gasparetto (LS), Duse (UC), Andreucci (all. UC), Issa (UC), Cognigni (LS), Salvi (UC), Ruggeri (LS)