Coppa Italia Serie D, beffa Caldiero: il Montebelluna lo agguanta nel recupero e vince ai rigori

Si chiude all'altezza dei trentaduesimi di finale l'avventura del Caldiero in Coppa Italia.

Il Montebelluna supera infatti il turno grazie alla lotteria dei calci di rigore, con i gialloverdi che salutano la competizione con grande rammarico, dopo essersi fatti valere per tutto l'incontro.

Una gara inaugurata dal vantaggio dei termali di mister Cacciatore al minuto 38: incornata vincente in terzo tempo di Rossi su corner di Fiumicetti per l'1 a 0. In pieno recupero di gara, però, ecco la beffa: al 50' della ripresa Orfeini devia nella propria porta l'angolo teso battuto sul primo palo da Fasan. Il pareggio conduce le due squadre ai calci di rigore, lotteria in cui il Caldiero ne fallisce due con Orfeini e Pellizzari. Il Montebelluna vince a oltranza grazie all'ultima esecuzione di Butti, qualificandosi così per i sedicesimi di finale.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CALDIERO TERME - MONTEBELLUNA 1-1 (1-0)

Reti: 38’pt Rossi, 51’st Orfeini (aut)

Caldiero Terme: Aldegheri, Lerco, Rossi (12’st Baldani), Cinel, Saggioro (12’st Roverato), Cordioli (26’st Pellizzari), Marini, Cherubin, Fiumicetti, Battistini (12’st Orfeini), Boni (43’st Boldini). (Kuqi, Baschirotto, Braga, Pellizzari, Manarin). All: Cacciatore.

Montebelluna: Masut, Boccafoglia (34’st Tomasi), Raimondi, Sagrillo (32’st Ndreu), Salvador (12’st Butti), Samotti, Tonizzo, Carlevaris (22’st Fasan), Malandrino (22’st Martin), Longato, Abdulai. (Pizzolato, Giacchina, Spagnol, Fabbian). All: Bordin.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata

Ammoniti: Tonizzo, Marini, Samotti, Boni, Bordin

Rigori: Marini (gol), Tonizzo (gol), Boldini (gol), Abdulai (parato), Baldani (gol), Samotti (gol), Fiumicetti (gol), Fasan (gol), Orfeini (parato), Raimondi (gol), Cherubin (gol), Longato (gol), Pellizzari (parato), Butti (gol)