Serie D, il programma delle partite della 10^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 9^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Reduce dal pareggio esterno con il Brusaporto, il Sona continua la propria caccia ai tre punti: al Comunale di via Casella ospite è l'Alcione. Caldiero e Legnago, eliminate entrambe dalla Coppa Italia di categoria, saranno impegnate rispettivamente nelle trasferte con Este e Dolomiti Bellunesi. Dopo il pesante ko incassato con la Luparense, il Villafranca proverà invece subito a rifarsi nella disputa prevista con il Portogruaro.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 10^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 6 NOVEMBRE, ore 14.30: Sona - Alcione (direttore di gara Arianna Bazzo di Bolzano)

GIRONE C