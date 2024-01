Serie D. Il Caldiero vince e si prende la vetta, mentre per la Clivense solo pari

Il Calcio Caldiero Terme vince 2-0 e convince contro la Folgore Caratese nel match giocato allo stadio Berti. Tre punti che lanciano la squadra di Soave in testa alla classifica in coabitazione con l’Arconatese. La gara si apre dopo nove minuti: Fasan lancia l’inserimento di Furini, che converte in rete per l’1 a 0. Nel primo tempo la compagine veronese crea altre due palle limpide per il raddoppio. La prima su punizione deviata da Baldani e che si stampa sulla traversa. La seconda l’incrocio dei pali colpito da Bitihene. Nella ripresa il Caldiero raddoppia al 14′ con il capolavoro personale di Zerbato: l’attaccante entra in area e con un pregevole tiro a giro non lascia scampo al portiere ospite Viscovo. Nell’ultima mezz’ora la squadra di Soave amministra il risultato fino al fischio finale. Il Caldiero ritorna in vetta alla classifica a quota 41 punti insieme all’Arconatese, uscita sconfitta dalla trasferta contro il Club Milano.

IL TABELLINO

CALDIERO TERME-FOLGORE CARATESE 2-0

Reti: 9’pt Furini, 14’st Zerbato

Caldiero Terme: Kuqi, Turano, Gecchele, Baldani, Personi (15’st Formichetti), Cherubin (24’st Hoxha), Filiciotto, Furini (15’st Gobetti), Bitihene (36’st Tuzzo), Zerbato (31’st Arma), Fasan.

Folgore Caratese: Viscovo, Arpino, Panatti (12’st Scapuzzi), Nicolò Esposito, Caporali (30’st Rosa), Lofoco, Santambrogio, Cavallini, Roberto Esposito (12’st Kyeremateng), Silano (30’st Floridia), Barranco.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Ammoniti: Cherubin, Caporali, Baldani, Santambrogio, Kyeremateng, Scapuzzi, Tuzzo.

La Clivense gioca una buona gara ma non va oltre l'1-1 nella gara interna contro la Varesina. La squadra di Allegretti trova il gol del vantaggio al 38' del primo tempo: Colferai lascia partire un traversone a mezza altezza e Cisse, da buona posizione, non sbaglia e mette dentro l'1-0. Al 26' della ripresa gli ospiti pareggiano il conto delle reti: Orellana lancia Gasparri che in diagonale, con il destro, firma l’1-1. Nel finale in casa Clivense vengono espulsi l’allenatore Allegretti e il preparatore dei portieri, per eccessive proteste. Dopo 5 minuti di recupero finisce 1-1. Buon punto per la squadra veneta perchè ottenuto contro la terza della classe.

IL TABELLINO

CLIVENSE-VARESINA 1-1

Marcatori: 38’ pt Cisse (C), 26’ st Gasparri (V)

Clivense (4-3-3): Pavoni; Nalesso, Momodu (31’ st Bragagnolo), Tobanelli, Kocic; Zuddas (39’ st Prandini), Danieli, Cisse; Colferai (32’ st Kladar), Brighenti, Errichiello (31’ st Macedo Farias). A disp.: Saccon, Venitucci, Montolli, Peres, Cordioli. All.: Riccardo Allegretti

Varesina (4-2-3-1): Basti; Ciuffo (45’+1’ st Rodolfo Masera), Coghetto (13’ st Gritti), Pertosa (25’ st Guidetti), Perin (13’ st Polenghi); Gatti, Grieco; Vitale (13’ st Oboe), Orellana Cruz, Gasparri; Manicone. A disp.: Santulli, Sali, Bigoni, Reale. All.: Marco Spilli.

Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno (Cantatore e Romeo)

Ammoniti: Cisse, Tobanelli, Nalesso, Brighenti (C), Perin, Grieco (V) Espulsioni: Allegretti (C)