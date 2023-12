Calciomercato Serie D: novità a Caldiero e alla Clivense

Il calciomercato sta entrando nel vivo e anche nelle squadre veronesi di Serie D sono cominciati i primi movimenti.

Il Caldiero Terme si è assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Tuzzo. Il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, con cui è arrivato fino alla formazione Primavera realizzando 14 gol in 52 gare, prima di vivere un’importante esperienza in Lega Pro nella stagione 2021-2022 con i colori del Foggia. In terra pugliese ha siglato il suo primo gol da professionista.Negli ultimi sei mesi ha vestito i colori del Mori Santo Stefano nel girone C di Serie D.

Le prime parole dell'attaccante con la nuova maglia: “Credo di essere arrivato nel posto giusto per la mia crescita. La trattativa è stata molto veloce. Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta. Mi piace l’idea di poter giocare per i quartieri alti della classifica. Spero di ripagare la fiducia della società con delle prestazioni all’altezza sul campo. Forza Caldiero”.

L'FC Clivense ha annunciato l’arrivo dell'attaccante Sergio Macedo Farias, classe 2003. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Chievo e Ambrosiana, nella stagione 2022/23 al Garda in Eccellenza si è messo in luce segnando 11 gol, ottenendo la convocazione in Rappresentativa Regionale per la partecipazione al Torneo delle Regioni. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Bassano, nel girone C di Serie D.

Le prime dichiarazioni del nuovo attaccante della Clivense: "Vestire finalmente la maglia di un club in una piazza così importante è un privilegio. Sono più che pronto a dimostrare quello che valgo. Spero di dare il mio contributo alla squadra nel miglior modo possibile, che per un attaccante è il gol, ma direi di essere concentrato principalmente nel fare bene nel collettivo. Se si lavora bene con la squadra i gol sono una conseguenza. I compagni di squadra mi hanno accolto bene, mi hanno fatto capire che questa è una famiglia e che è un onore farne parte".

La squadra del presidente Pellissier ha annunciato anche le prime mosse in uscita: il terzino classe 2004 Riccardo Florio è tornato al PontDonnaz, dove aveva già giocato la scorsa stagione, il centrocampista ’02 Fabio Martone è passato al Mozzecane, mentre Dino Stancic, attaccante sloveno classe 1992, si è trasferisce all’AC Virtus Bolzano. Anche Marco Guidone e Cherif Diallo sono stati ceduti e non faranno più parte della squadra.