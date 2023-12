Calciomercato Serie D: ancora movimenti alla Clivense e al Caldiero Terme

Squadra in casa

Squadra in casa Clivense

In casa Clivense e Caldiero Terme stanno continuando i movimenti di mercato in entrata, dopo quelli dei giorni scorsi.

La società di Sergio Pellissier si è assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Prandini. Il classe 2005 ha iniziato la propria carriera calcistica nel Malcesine, per poi trasferirsi nel settore giovanile dell’Hellas Verona dove è rimasto fino all’età di 15 anni. Successivamente ha vestito la maglia dell’Ambrosiana.

Il Caldiero Terme, invece, ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il calciatore Andrea Carlevaris. La seconda punta, classe 2000, era arrivata nello scorso mercato estivo. Il ringraziamento del club: "Ad Andrea, esempio di professionalità e correttezza all’interno del gruppo, un ringraziamento per i mesi trascorsi in gialloverde ed i migliori auguri per il proprio futuro".